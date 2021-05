Lampedusa : plus de 2 000 migrants sont arrivés sur l’île depuis une semaine

Depuis le début de l’année, plusieurs dizaines de milliers de migrants ont franchi les frontières de l’Union européenne. L’île de Lampedusa, au sud de la Sicile, en reste l’une des portes d’entrée. La semaine dernière, plus de 2 100 personnes y ont accosté.

Un rebond migratoire après l’épidémie

L’accalmie due à la crise sanitaire semble bel et bien terminée. Alors qu’en 2020, seuls 95 031 personnes avaient débarqué clandestinement sur l’ensemble de la Méditerranée, le nombre de migrants ayant franchi les frontières européennes ne cesse de grimper depuis de l’année. Et c’est la petite île de Lampedusa qui accueille encore la majorité des migrants. Selon les agences de presse italienne, plus de 1 400 migrants sont ainsi arrivés sur l’île située au sud de la Sicile, le week-end des 8 et 9 mai, à bord d’une quinzaine de bateaux. 2 100 migrants ont encore débarqué clandestinement la semaine dernière, accroissant la charge de travail des ONG venant en aide aux clandestins. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 8 604 personnes sont arrivées en Italie et 65 à Malte entre le 1er janvier et le 21 avril 2021. 359 migrants ont péri en mer.

Des chiffres à remettre en perspective

Interrogé par Atlantico, le géographe et consultant Laurent Chalard, membre du think tank European centre for international affairs, constate lui aussi un rebond migratoire, même s’il faut « relativiser les chiffres et les replacer dans un contexte d’immigration clandestine structurelle depuis le début des années 2000 ». Les migrants « arrivent par vague, avec une légère augmentation chaque été. Étant donné le contexte de la crise sanitaire et la situation économique, on peut penser que l’opinion publique de l’Union européenne est encore plus sensible que par le passé aux arrivées illégales de migrants à Lampedusa. Il n’y a pas de réelle augmentation en matière de flux, mais le degré d’acceptation s’est fortement réduit en raison du contexte », analyse le spécialiste.

Une situation critique à Lampedusa

L’afflux migratoire que connaît Lampedusa depuis plusieurs semaines a cependant dépassé les autorités locales. Selon la presse italienne, le centre accueillant les migrants est saturé et des dizaines de personnes n’ont d’autre choix que de dormir sur le quai, depuis leur arrivée. De nombreux bateaux continuent encore d’affluer : « Actuellement, les arrivées se font majoritairement sur cette île de Lampedusa qui est très peu peuplée, elle est donc toujours submergée, explique Laurent Chalard. Quand une île qui compte 6 000 habitants voit arriver plus de 1 000 ou 2 000 migrants en une journée, c’est énorme. »

Ces débarquements de migrants à Lampedusa ont été dénoncés par le chef de la Ligue (parti d’extrême droite) Matteo Salvini : « Avec des millions d’Italiens en difficulté, nous ne pouvons pas penser à des milliers d’immigrants illégaux », a déclaré celui qui doit prochainement être jugé pour avoir empêché des migrants d’accoster sur les côtes italiennes en 2019 alors qu’il était ministre de l’Intérieur. Mais, précise Laurent Chalard, « ce n’est pas parce que l’île est submergée que l’Union européenne va l’être », ni l’Italie. Toutefois, comme Lampedusa « est un passage obligé entre la Libye et l’Italie, on peut penser qu’elle restera pendant encore plusieurs années le "symbole" de ces flux illégaux ».