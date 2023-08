États- Unis : Le baron de la drogue colombien "Otoniel" condamné à 45 ans de prison

DÉPÊCHE — Extradé par la Colombie vers les États-Unis en mai 2022, le chef du gang "Clan del Golfo" Dairo Antonio Usuga, alias "Otoniel", a été condamné ce jour à 45 ans de prison pour trafic de drogue.

Comme le rapporte l'AFP, il avait plaidé coupable en janvier 2023 de trafic international de cocaïne, reconnaissant avoir fait entrer plus de 96 tonnes de cocaïne aux États-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique. Il avait aussi reconnu que dans le cadre du "travail militaire, des meurtres ont été commis" par son organisation, formée d'anciens membres de groupes paramilitaires. En tout, il a pu compter 6.000 hommes à son service. Il racontait que le clan "assurait la sécurité des laboratoires et des trafiquants de drogue et prélevait des taxes" pour la cocaïne transitant par les territoires sous leur contrôle.

La juge du tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, affirmait qu'il s'agissait "sans aucun doute de l'une des plus graves affaires de trafic de drogue" jamais présentées à cette juridiction.

Le procureur Francisco Navarro a estimé qu'Otoniel était, sans aucun doute, "le terroriste le plus dangereux de Colombie de ce siècle", autant que Pablo Escobar, figure emblématique du narcotrafic.

De son côté, le ministre américain de la Justice Merrick Garland s'est félicité pour cette condamnation : "Cette sentence envoie le message clair que le ministère de la Justice trouvera et fera rendre des comptes aux chefs d'organisations meurtrières de trafic de drogue qui portent atteinte au peuple américain, où qu'ils soient et quel que soit le temps que cela prenne".