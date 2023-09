Royaume-Uni : Un millier d'écoles à risque à cause d'un béton défectueux

DÉPÊCHE — En ce jour de rentrée, le Premier ministre anglais a laissé entendre qu'un millier d'établissements scolaires pourraient présenter des risques à cause du béton défectueux avec lequel ils ont été construits.

L'aveu est particulièrement difficile, car les législatives approchent et les conservateurs sont déjà sous le feu des critiques à cause du délitement des services publics et de l'augmentation du coût de la vie.

Depuis plusieurs jours, alors que les élèves reprennent le chemin des classes, les révélations se multiplient au sujet du béton utilisé à partir des années 1950. Parce qu'il est trop fragile, des dizaines d'écoles ont déjà dû fermer totalement ou partiellement pour la rentrée. D'autres bâtiments publics, comme des hôpitaux ou des tribunaux, pourraient être concernés.

D'après Rishi Sunak, sur les 22.500 écoles que compte l'Angleterre, 95% sont épargnées par le problème. Mathématiquement, cela signifie que 1.125 écoles pourraient présenter des risques, même si le gouvernement se veut plus rassurant en parlant de "centaines".

"Comme nous attendons toujours que des écoles communiquent leurs études et confirment leur situation, nous ne pouvons pas être plus affirmatifs", a fait valoir le porte-parole.