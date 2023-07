À Singapour, une femme a été pendue pour trafic de drogue

DÉPÊCHE — Ce vendredi 28 juillet, Singapour a pendu l'une de ses ressortissantes pour trafic de drogue. Si les exécutions judiciaires ont repris brutalement depuis 2022, cela faisait vingt ans que la sévère législation singapourienne ne s'était abattue sur une femme.

"La peine capitale imposée à Saridewi Binte Djamani a été exécutée le 28 juillet 2023", a déclaré le Bureau central des stupéfiants dans un communiqué. À 45 ans, elle a été reconnue coupable du trafic de 30,72 grammes d'héroïne, soit plus de deux fois le volume passible de peine de mort à Singapour.

Comme le rapporte l'AFP, le riche centre financier asiatique applique l'une des législations les plus sévères au monde en matière de stupéfiants : le trafic de plus de 500 grammes de cannabis ou de plus de 15 grammes d'héroïne est passible de la peine de mort.

Mme Djamani, qui a été condamnée en 2018, "a bénéficié d'une procédure régulière en vertu de la loi et a été représentée par un avocat tout au long de la procédure", a déclaré la justice dans un communiqué. "Elle a fait appel de sa condamnation et de sa peine, et la Cour d'appel a rejeté son appel le 6 octobre 2022", a écrit le bureau, tout comme son appel à la clémence présidentielle a également été rejeté.

Les exécutions judiciaires ont repris dans le centre financier asiatique en mars 2022, après une pause de deux ans pendant la crise du Covid-19. Depuis, 15 prisonniers ont été reconnus coupables de trafic de drogue, et tués.

Bien sûr, ces mises à mort connaissent une opposition de plus en plus farouche dans le pays. "Cette semaine a jeté une lumière crue et tragique sur l'absence totale de réforme de la peine de mort à Singapour", a déclaré Chiara Sangiorgio, spécialiste de la question de la peine de mort pour l'ONG Amnesty International. "Alors que la plupart des pays du monde tournent le dos à ce châtiment cruel, le gouvernement de Singapour continue d'exécuter des personnes pour des infractions liées à la drogue, en violation du droit international relatif aux droits humains et des normes internationales en la matière", a-t-il ajouté.

Pour Singapour, c'est cette sévérité qui a contribué à en faire l'un des pays les plus sûrs d'Asie. Le gouvernement ne prévoit donc pas de revenir sur cette législation.