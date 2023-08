Ukraine-Russie : Le pape François incite l'Europe à "bâtir des ponts" pour la paix

DÉPÊCHE — En visite à Lisbonne pour les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), le pape François a incité l'Europe à concevoir des "itinéraires de paix", des "voies créatives pour mettre fin à la guerre en Ukraine".

Accueilli par les honneurs militaires dans la capitale portugaise, le pape doit y passer cinq jours dans le cadre des JMJ. Un million de jeunes catholiques sont attendus pour des rendez-vous festifs, culturels et spirituels. L'occasion d'aborder l'avenir de l'Église, notamment quant à la position des jeunes croyants vis-à-vis de l'accueil des LGBT+, du mariage des prêtres ou de la place des femmes.

Cela étant dit, dès son premier discours, Jorge Bergoglio a choisi d'évoquer un tout autre sujet : la guerre en Ukraine. "En regardant avec affection l'Europe et l’esprit de dialogue qui la caractérise, on pourrait lui demander : vers où navigues-tu, si tu ne proposes pas d'itinéraires de paix, de voies créatives pour mettre fin à la guerre en Ukraine (...) ?", a-t-il interrogé, applaudi par les autorités et le corps diplomatique au centre culturel de Belém. Ainsi, afin de promettre un meilleur avenir à la jeunesse, le pape François appelle l'Europe à "bâtir des ponts" pour la paix en Ukraine. "Nous naviguons sur l’océan de l'histoire en des temps tumultueux et nous ressentons le manque de courageux itinéraires de paix", a-t-il regretté.

De leur côté, les jeunes se montraient réceptifs. "Nous sommes la jeunesse du pape !", scandaient des centaines d'entre eux, quand d'autres appréciaient le fait que le pape soit "plus proche de nous".