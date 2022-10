Un groupe d'opposition au régime iranien pirate le journal télévisé de l’État 

Samedi 8 octobre, la télévision d’État iranienne a été piratée lors du journal télévisé, et a montré pendant quelques secondes un message incitant l’audience à rejoindre les manifestations contre le régime et à se soulever.

Des pirates informatiques avec un message clair : "Le sang de notre jeunesse est sur vos mains"

Depuis quelques semaines, l’Iran est secoué par de grandes manifestations, déclenchées par la mort de la jeune Mahsa Amini de 22 ans, victime de la police des mœurs. Cette autorité est accusée d'avoir arrêté la jeune fille pour un voile mal porté et d'avoir violemment battu la jeune femme durant sa détention, jusqu’à sa mort. En plus du message affiché à la télé "Rejoignez-nous et soulevez-vous"..."le sang de notre jeunesse est sur vos mains”, le piratage diffuse le portrait de Mahsa Amini, et d’autres victimes des protestations (Nika Shakarami, 16 ans, et Hadis Najafi, 20 ans, tuées lors de rassemblements). On peut aussi y voir l’ayatollah Khomeini entouré de flammes, et une cible balistique rouge apparaît sur son front.

La vidéo du piratage du journal télévisé, arme de révolution d’un "printemps qui arrive”



Edalate Ali, le groupe qui revendique le piratage, s’est exprimé sur Twitter : "Le printemps arrive. Nous demandons à tous nos chers compatriotes de partager l'image piratée avec tous nos amis afin que nous puissions transmettre la bonne nouvelle du renversement du régime à tout le monde et inscrire leurs noms sur leurs pierres tombales."