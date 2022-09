Vladimir Poutine aurait échappé à une tentative d’assassinat

Le président russe Vladimir Poutine aurait échappé à une tentative d’attentat, alors qu’il se trouvait dans sa limousine sur le chemin du retour vers sa résidence, rapporte le journal britannique The Sun. Une information qu'il est néanmoins impossible de vérifier.

Une explosion aurait frappé la roue-avant gauche de la limousine dans laquelle se trouvait le chef du Kremlin, produisant une épaisse fumée. Celui-ci serait indemne et le véhicule aurait été sécurisé.

Des arrestations de plusieurs membres du service de sécurité de Vladimir Poutine se seraient ensuivies, même si plusieurs de ses gardes du corps seraient actuellement introuvables.

Ces informations proviennent de la chaine Telegram anti-Poutine General SVR. Jugée peu fiable, d’aucuns estiment néanmoins qu’il s’agit d’une source qui fournit des informations sincères sur ce qui se passe réellement au Kremlin. Quoi qu’il en soit, la chaine Telegram n’apporte aucune preuve venant étayer ces déclarations. On ne connait pas non plus la date de cette supposée tentative d’assassinat dont les détails auraient été classifiés, si l'on en croit cette même source, qui s'était déjà fait remarquer en faisant circuler plusieurs rumeurs autour de l'état de santé du chef d'État.