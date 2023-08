Europe contre Chine : Bruno Le Maire veut "faire évoluer les règles" économiques

DÉPÊCHE — Lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef, Bruno Le Maire assurait vouloir faire de l'Union européenne "grand continent économique" capable de concurrencer la Chine et les États-Unis. Pour ça, il faudrait faire "évoluer" les règles, miser sur l'intelligence artificielle et la décarbonation, ou encore privilégier le "contenu européen".

"L'Europe peut être le grand continent économique du 21ᵉ siècle avec un modèle économique décarboné, juste, solidaire, plus enviable que le modèle centralisé chinois ou que le modèle américain", a déclaré le ministre de l'Économie. Selon lui, pour viser "la première place économique", le Vieux Continent doit se concentrer sur deux choses : le développement de l'intelligence artificielle générative et la décarbonation des chaînes de productions et de la consommation.

"Si nous voulons qu'au 21ᵉ siècle la partie se joue entre États-Unis, Chine et Europe, et pas dans un face-à-face dangereux entre le continent chinois et le continent américain, c'est maintenant que ça se joue", a-t-il soutenu, estimant primordial que l'UE défende ses "intérêts".

Le secteur automobile illustre bien les enjeux. Pendant que l'Europe veut imposer la voiture électrique à partir de 2035, comme si c'était la seule solution aux problèmes environnementaux, la Chine se frotte les mains. Cela fait des années que le pays concentre ses efforts sur le développement de ces véhicules, si bien qu'il a aujourd'hui de quoi envahir le marché européen. Selon un décryptage du Figaro, les constructeurs chinois capables d'implémenter leurs véhicules en Europe "devraient être une dizaine en 2030".

Bruno Le Maire s'est arrêté sur ce sujet, mentionnant les subventions pour lesdites voitures électriques. En France, elles devraient être subordonnées à un "score environnemental", mais cela n'écartera que très peu les importations chinoises.

"C'est assez complexe. J'aurais préféré qu'on puisse dire que le bonus européen est réservé à des produits industriels à contenu européen. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les États-Unis, c'est ce que je ne peux toujours pas faire en Europe à cause des normes européennes", a déploré le ministre. Et de plaider pour une valorisation du made in Europe : "Faisons évoluer les règles européennes pour valoriser le contenu européen, la production européenne, les technologies européennes et l'emploi européen".

"Soyons transgressifs !", a-t-il lancé. "On a intérêt à se dépêcher de changer nos normes, de les simplifier et de valoriser le contenu européen si on veut faire pièce à la montée en gamme des Chinois", principalement dans le secteur automobile.

Bruno Le Maire a également estimé qu'il y avait "une urgence absolue" à créer l'union des marchés des capitaux au sein de l'UE afin de favoriser les investissements.