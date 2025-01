Livret A : la Banque de France propose de baisser le taux à 2,4% au 1er février

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a proposé mercredi de baisser le taux du Livret à 2,4%, contre 3% actuellement, et de ramener celui du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, à 3,5%, contre 4% aujourd'hui.

Ce nouveau taux du Livret A, boussole de l'épargne française, "permettra d'amplifier le mouvement très positif de relance du financement du logement social et des collectivités locales observé depuis plus d’un an", écrit la Banque de France dans un communiqué.

Il appartient désormais au nouveau ministre de l'Economie, Eric Lombard, d'avaliser ces taux, qui entreront en vigueur au 1er février.

Il s'agit de la première baisse du taux du Livret A depuis début 2020, quand ce taux était passé de 0,75% à 0,50%. Il faut remonter à 2009 pour retrouver une baisse d'ampleur plus importante, supérieure à 0,6 point de pourcentage.

L'abaissement du taux de rémunération du Livret A, aussi valable pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), est une mauvaise nouvelle pour les 57 millions de détenteurs d'un "petit livret rouge".

Il offre cependant un bol d'air aux acteurs qui le rémunèrent: les établissements bancaires et la Caisse des dépôts (CDC), qu'Éric

Lombard dirigeait jusqu'à sa nomination en tant que ministre fin décembre.

Les sommes déposées sur les Livrets A et les LDDS sont pour 59,5% gérées par la CDC et destinées essentiellement au financement du logement social.

Les Livrets A et les LDDS se sont étoffés de 17,5 milliards d'euros entre janvier et novembre 2024, pour atteindre un encours de 582,3 milliards d'euros, selon les dernières données de la CDC.

Si le gouverneur de la Banque de France a strictement appliqué la formule de calcul pour le taux du Livret A, il a souhaité y déroger pour le taux du LEP afin d'éviter une chute drastique. Ainsi, le taux proposé pour le LEP au 1er février est de 3,5% au lieu des 2,9% théoriques selon la formule de calcul.

"Il est essentiel de poursuivre cet élan en faveur de l’épargne populaire", insiste la Banque de France dans son communiqué.

Le nombre de détenteurs de LEP, livret d'épargne accessible sous conditions de revenus, s'élevait à 11,8 millions fin 2024, encore loin des 19 millions éligibles.