TEMU : Des prix bas qui coûtent cher

Avec des prix défiant toute concurrence, Temu fait des ravages en Europe. Derrière ce terrible succès à la sauce chinoise, un modèle économique complexe qui repose entièrement sur la mondialisation : des fabricants et travailleurs surexploités, des avions à volonté et une consommation débridée.

Propriétée de PDD Holdings, Temu est une place de marché géante qui ne vend pas directement ses produits, mais crée une rencontre entre fournisseurs et consommateurs en assurant la logistique qui relie les deux. Et la règle d'or, c'est celle qui est à l'origine de son nom : "Team Up, Price Down". Le prix du produit baisse si on est beaucoup à l'acheter. Ajoutez à cela des publicités omniprésentes (sur TikTok notamment) et une abile esquive de la fiscalité, vous obtenez un monstre bien plus dévastateur que la grande distribution.

Produis ou crève

Le catalogue de Temu est inondé de produits allant des gadgets électroniques aux vêtements, en passant par les accessoires de maison. En à peine deux ans, l'entreprise est devenu l’un des acteurs majeurs du e-commerce mondial, rivalisant déjà avec des géants comme Amazon. Avec des réductions de 40 à 60 % par rapport à ses concurrents (un Galaxy A14 à 180€ ?!), le site ne tarde pas à attirer des millions de consommateurs, séduits par le low cost.

Mais, comment c'est possible ? La réponse réside dans un modèle économique redoutablement efficace. La plateforme applique une stratégie de « consignment stock » (stocks consignés), qui veut que les fabricants soient responsables du stockage, des invendus et des coûts logistiques. Rien que ça. Une formule qui déplace les coûts sur les producteurs, souvent petits ou moyens, qui n’ont d’autre choix que de participer à ce système ou de disparaître face à la concurrence. C'est de l'exploitation moderne qui soulève bien des questions éthiques, particulièrement pour les travailleurs de la région du Xinjiang. Tandis que les consommateurs se réjouissent des prix bas, et pendant que Temu se frotte les mains sans assumer aucune charge, les fournisseurs sont littéralement écrasés par la demande et les conditions de travail nécessaires à la viabilité du modèle. Mais il faut bien les remplir, ces 88 avions quotidiens qui transportent quelque 9 000 tonnes de produits pour Temu et Shein (Ouest-France) !

Prix et qualité, on casse tout !

Avec les "prix cassés" et les marges serrées, adieu la qualité. Comme le rapporte le média FrAndroid, de nombreux acheteurs témoignent des produits non conformes aux descriptions en ligne, dégradés ou défectueux. Si certains articles à bas prix peuvent être perçus comme des achats impulsifs sans grande conséquence, d’autres posent de véritables risques pour la sécurité, comme des équipements électroniques sans certification CE ou des jouets non conformes aux normes européennes. Sans parler d'objets potentiellements dangereux, illégaux en Europe. Pour toutes ces raisons, Temu fait l’objet d’une enquête européenne depuis le 31 octobre 2024.

L'enquête, en plus de s'intéresser au modèle économique douteux de Temu, se penche aussi sur son application. Pensée pour être addictive, comme peut l'être TikTok, elle est aussi une gigantesque manne de données personnelles. Bref, Temu remet ouvertement en cause toutes les considérations que nous pouvions avoir ces dernières années, qu'elles soient d'ordre économique, social ou éthique.

En promettant des avantages à court terme, Temu participe surtout à l’érosion d'un modèle de marché qui repose sur la qualité, la sécurité et la durabilité. Si nous nous laissons séduire par les sirènes de la consommation à bas coût, ce sont d'abord les petits et moyens producteurs d'ici et d'ailleurs qui en paieront le prix, entraînant dans leur chute tout un modèle de société équilibré.