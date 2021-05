A Vincennes, réouverture des bars et restaurants : "Une dame m'a dit merci, les larmes aux yeux"

Les bars et restaurants rouvrent ! Après plus de six mois, les restaurateurs respirent enfin et peuvent de nouveau accueillir du public, en terrasse seulement et jusqu'au couvre-feu, dorénavant fixé à 21h. Sur place, beaucoup de clients étonnés d'être limités aux places en extérieur, désireux initialement de s'installer pour la plupart, à l'intérieur. Aux portes de la capitale, à Vincennes, les restaurateurs décrivent une ambiance de village, avec beaucoup de clients récurrents, "une famille qui se retrouve" explique le responsable d'une brasserie. D'autres serveurs expliquent avoir vu leurs habitués proches de tomber dans la dépression ces derniers temps, et ce matin, certains étaient déjà de retour dès l'ouverture.

Pluie et soleil alternaient mais les restaurateurs n'étaient pas inquiets par la reprise du travail : beaucoup de personnes avaient posé leur journée pour regoûter à une vie "d'avant", avec un semblant de normalité. Étant dans un rythme de travail souvent effréné, ils décrivent avoir subi une forme de cassure dans leur quotidien, associée à une perte de repères : ils ne savent plus pourquoi se lever le matin, et ne plus quoi faire de la journée.



"On faisait du nettoyage, mais après tu peux pas faire ça toute la journée", nous explique une employée de brasserie. Cette journée est donc marquée par une excitation pour beaucoup de ces actifs, qui peuvent retrouver leur rythme trépidant. "Une dame me dit qu'elle en a les larmes aux yeux".



À l'heure de "la première gorgée de bière", retrouvez-les dans le reportage de ce matin :