Les entreprises hésitent à embaucher et le chômage flambe

Le chômage en France a connu une forte hausse en 2024. Un dérapage qui frappe particulièrement les jeunes et révèle les failles d’une économie fragilisée.

En 2024, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a grimpé de 3,5%.. Avec 3,14 millions de chômeurs inscrits à France Travail, la France traverse sa plus forte hausse du chômage depuis la crise sanitaire du Covid-19. En seulement trois mois, ce sont 117 000 nouveaux inscrits qui viennent gonfler ces rangs.

Et ce n’est pas tout. Lorsque l’on inclut ceux en activité réduite, le nombre total de demandeurs d’emploi frôle les 5,5 millions, une situation qui devient de plus en plus cohérente avec la montée des faillites et des plans sociaux. Nathalie Chusseau, économiste, résume le problème pour France Bleu : "C’est une réalité qui colle aux chiffres des entreprises en difficulté".

Les jeunes sont particulièrement touchés, avec une hausse de 8,5% du chômage chez les moins de 25 ans au dernier trimestre. D'autant que les entreprises réduisent leurs embauches, comme l’indique l’Urssaf. Mathieu Plane, de l’OFCE, décrit cette situation comme "une vraie rupture". En clair, les promesses de reprise se dissipent, et l’incertitude, amplifiée par les réformes budgétaires, rend difficile tout optimisme à court terme.

Bref, l’économie française semble avancer à reculons, avec des entreprises qui hésitent à embaucher dans un climat incertain. Si les jeunes sont les premiers à en payer le prix, la société tout entière s’interroge sur l’efficacité des politiques économiques en place.