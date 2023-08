Catastrophe à Hawaï : l’incendie le plus meurtrier des États-Unis depuis plus d’un siècle

TRAGÉDIE - Les incendies féroces qui ont ravagé Maui, une île de l'archipel d'Hawaï, le 8 août ont contraint les habitants à se réfugier dans l'océan, tant ils étaient désespérés de devoir faire face à cette terrible catastrophe. Une grande partie de la ville de Lahaina n'est plus que cendres, et le nombre de morts - qui sera très probablement revu à la hausse - s'élève à plus de 110 victimes. Pour les États-Unis, il s'agit d'un écho au "Camp Fire", ce feu de forêt gigantesque qui avait consumé le comté de Butte en Californie du 8 au 26 novembre 2018. La ville de Paradise avait été balayée, avec la destruction de 19.000 bâtiments et tuant 85 personnes.

"L'écosystème d'Hawaï n'est pas adapté au feu. Il est détruit par le feu", déclare Elizabeth Pickett, codirectrice exécutive de l'organisation de gestion des incendies de forêt d'Hawaï (Hawaii Wildland Fire Management Organisation). Selon elle, "il n'y a pas de bons et de mauvais incendies. Nous avons du mauvais feu, point final".

Le rôle du vent dans les incendies de forêt

À première vue, les incendies de Maui sont dus à ce qui rend les feux de forêt si meurtriers partout dans le monde : le vent. L'ouragan Dora, qui se déplace à des centaines de kilomètres au sud, est un système de basse pression. Pendant ce temps, au nord d'Hawaï, un système de haute pression s'est formé. Ces systèmes opposés ont créé des rafales de vent de 80 miles par heure (près de 130 kilomètres par heure) sur Maui, démultipliant la force des flammes.

Une fois que le feu a atteint la ville de Lahaina, nichée sur la côte au pied de hauteurs concentrant le souffle du vent, sa propagation a été non arrêtable, d'une structure à l'autre. Les feux de forêt californiens, identiquement attisés par le vent, sont connus pour cracher des braises à des kilomètres de l'incendie lui-même, démarrant de nouveaux foyers à distance.

Maui est actuellement en période de saison sèche et son climat reste relativement aride tout l'année selon sa moyenne de précipitations. Mais certaines parties de l'île étaient déjà plus desséchées qu'à l'habitude, au point de connaître une sécheresse modérée à sévère, selon l'Observatoire américain de la sécheresse.

La diminution de l'humidité dans le paysage signifie que la végétation se dessèche et s'entasse, prête à brûler. Les vents secs exacerbent le problème en fouettant le paysage et en aspirant toute l'humidité restante. En général, plus l'atmosphère se réchauffe, plus la dessiccation s'accentue.

Les lignes électriques contribuent à la propagation du feu

Une plainte a également été déposée contre le principal fournisseur d'électricité d'Hawaï. Elle allègue que les lignes électriques abattues par l'ouragan Dora ont provoqué la propagation de l'incendie de Lahaina.

"Ces lignes électriques ont causé de manière prévisible l'incendie de Lahaina, qui s'est déplacé rapidement, a été mortel et destructeur, et a détruit des maisons, des entreprises, des églises, des écoles et des sites historiques", indique la plainte.

Selon l'US Forest Service, près de 85% des incendies de forêt dans le pays sont d'origine humaine. Les causes naturelles comprennent la foudre et l'activité volcanique. À Hawaï, moins de 1% des incendies sont dus à des causes naturelles, selon Elizabeth Pickett. Les îles hawaïennes comptent six volcans actifs, dont un sur Maui.

Le président américain Joe Biden, critiqué pour avoir évité de s'exprimer sur l'incendie survenu sur l'île hawaïenne de Maui, se rendra aujourd'hui dans l'archipel. Il supervisera les efforts de reconstruction après l'incendie le plus meurtrier de l'histoire du pays depuis plus d'un siècle.