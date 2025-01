Générations Futures dévoile une carte des usages de pesticides en France

L'association de défense de l'environnement Générations Futures dévoile une carte interactive qui trace l’achat de pesticides en France, donnant un aperçu de leur usage à l'échelle départementale. Si elle promet plus de transparence, les limites de cette cartographie soulèvent des questions essentielles.

Un simple clic suffit pour découvrir la distribution des pesticides à travers la France. L’outil "Géophyto", mis en ligne par l’association se présente comme une avancée décisive pour comprendre l'ampleur de la pollution chimique. En scrutant les achats départementaux de substances phytosanitaires, on peut observer les zones les plus impactées : des départements agricoles majeurs comme la Gironde ou la Marne se distinguent par des volumes particulièrement importants. Toutefois, derrière la promesse de transparence, l'association assume les lacunes de cet outil : "Les données d’achat ne permettent pas de connaître l’usage à l’échelle d’une parcelle".

Bien que la carte permette de filtrer selon différents critères – types de pesticides, risques pour la santé, ou impact environnemental –, elle reste limitée à une échelle départementale. Or, comme le souligne France Info, cette cartographie ne prend pas en compte les données à l’échelle locale, là où les populations risquent de subir les effets des produits chimiques au plus près de chez elles. Le travail sur la précision est donc encore en cours.

Les départements viticoles et céréaliers sont les plus affectés, notamment en raison de la forte demande en pesticides. Mais c’est surtout la concentration de substances jugées dangereuses pour la santé, comme les cancérigènes ou perturbateurs endocriniens, qui interpelle. À une époque où l’acceptation de l’agriculture intensive est de plus en plus remise en question, cet outil montre qu'elle vit encore.