À Magnac-Laval, une dizaine de foyers voient leur quotidien perturbé par des éoliennes, et ce depuis plusieurs mois déjà. Depuis l'installation de six turbines, la réception télévisée a disparu. Une première en France.

"C’est la première fois qu’on a un cas d’une ampleur aussi grande", reconnaît Julien Richard, directeur technique de l'exploitant VSB. 84 foyers sont concernés. Ces turbines, en tournant, perturbent les ondes entre les antennes et les récepteurs, affectant uniquement la télévision terrestre (TNT), et laissant les utilisateurs de la box Internet sereins. Comme souvent, les lubies des décideurs ne prennent pas en compte les plus modestes.

Le maire de Magnac-Laval, Xavier Guibert, après un moment de doute, a confirmé le lien avec l’installation des turbines. "Les gens avaient parfaitement raison", avoue-t-il auprès de France 3. La préfecture n’a pas traîné : l’arrêt des éoliennes en journée a été ordonné dans les quinze jours. Mais cette solution temporaire ne règle pas le problème de fond : les foyers affectés doivent encore se contenter de systèmes de réception par satellite, peu pratiques, voire inaccessibles pour certains habitants âgés.

Si l’exploitant VSB met tout en œuvre pour résoudre le problème, en envoyant des techniciens adapter les équipements des foyers concernés, ce cas soulève une question plus large : jusqu’où la transition énergétique, si elle n’est pas pensée avec soin, peut-elle perturber la vie quotidienne des citoyens ?