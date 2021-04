Projet de loi climat: vers la fin des grands centres commerciaux

Les parkings géants en zone périphérique ou rurale, les grandes chaînes et enseignes identiques, regroupés dans d’énormes constructions qu’on trouve un peu partout sur le même modèle aux quatre coins de la France, pourraient bientôt faire partie du passé. Un article du projet de loi climat envisage en effet de stopper les implantations des très grandes surfaces. Certaines sont pourtant essentielles pour animer les zones rurales et concurrencer les grandes plateformes de commerce en ligne.



Les centres commerciaux de plus de 10.000 m2 seront interdits pour lutter contre l'artificialisation des sols



Jeudi 15 avril, l’Assemblée nationale a voté l’interdiction de la création de nouveaux centres commerciaux de plus de 10.000 m2. À partir de 3.000 m2 une dérogation sera obligatoire. L’installation de nouveaux entrepôts sera évaluée en fonction d’une « étude d’impact environnemental, une planification territoriale renforcée par les élus locaux”, et sera soumise “à une obligation de gestion économe des espaces naturels”.



Mais pourquoi l'artificialisation des sols est-elle si problématique ? Chantale Gascuel, directrice scientifique adjointe à l’environnement à l'INRAE, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, explique qu'outre les zones commerciales, les principales causes d‘artificialisation sont d'abord l’habitat (40%), en raison de la multiplication des maisons individuelles, mais aussi les infrastructures de transport (28%) comme les routes, et enfin les services et loisirs. Les grandes surfaces seraient responsables de 16% de l’artificialisation totale des sols, et les autres types de commerces confondus de 4%.



Encore des obstacles pour faire face aux géants de l’e-commerce



Pour Gontran Thüring, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux, cette décision ne prend pas en compte les enjeux régionaux et rend encore plus forte la menace représentée par la concurrence des grandes plateformes de commerce en ligne. Cette loi ne s'applique pas aux entrepôts logistiques des “pure-players” numérique, par exemple. À Montbert, près de Nantes, Amazon a lancé un projet de construction d’une des plus grosses plateformes logistique automatisée de France, un entrepôt de 185.000m2.