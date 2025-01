Arnault négocie pour le rachat de L'Opinion et l'Agefi

Déjà aux manettes du groupe Les Echos-Le Parisien ainsi que Paris Match, Bernard Arnault est en négociation pour racheter L'Opinion et l'Agefi. Cela, alors qu'il vient de mettre la main sur l'École Supérieure de Journalisme de Paris, conjointement avec Bolloré et Saadé.

Ce n'est une nouveauté pour personne : les grands patrons de ce monde placent leurs pions dans les médias pour avoir un impact sur l'opinion publique. Et, bien que certains s'accrochent à leur indépendance, les groupes de presse peinent à survivre financièrement sans aide.

La Lettre rapporte que Bernard Arnault "détient déjà autour de 25 % du capital de Bey Médias", la société éditrice de L'Opinion et l'Agefi, et affirme que le milliardaire "vise également les parts détenues par la holding Thétys de la famille Bettencourt dans Bey Médias (autour de 25 %)". S'il s'en sort comme il l'entend, Bernard Arnault détendrait dont plus de la moitié des actions de la société.