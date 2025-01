Brigitte vs Jean-Michel : Man or Woman of the year ? - Homme de l’année selon Owens ou Guerrière selon Match ?

Le combat qui se joue entre la journaliste américaine Candace Owens et la famille Macron bat son plein. Dès mars 2024, Candace Owens a réuni plusieurs millions de spectateurs autour de son émission consacrée aux investigations de Xavier Poussard, alors directeur de la rédaction de Faits et Documents, sur l’identité réelle de la « Première Dame » de France (titre qui n’existe pas officiellement en France) et l’âge réel d’Emmanuel Macron lors du début de leur relation. La revue Faits & Documents a consacré six numéros à cette enquête.

Dans sa dernière émission du 10 janvier 2025, Candace Owens a révélé que, le 10 décembre 2024, un huissier de justice lui avait signifié une lettre signée des avocats du couple Macron la menaçant.

Malgré le fait que les avocats du Président Macron et de son épouse lui aient intimé l’ordre de ne pas faire publiquement état de cette lettre, Candace Owens a décidé d’en partager les termes avec le public, et a annoncé de plus grandes révélations encore à venir dans cette affaire d’ici au 31 janvier 2025.

Ici se pose évidemment la question des raisons et objectifs de cette lettre adressée par Emmanuel et Brigitte Macron à Candace Owens. En effet, leurs avocats doivent savoir que selon le droit américain, une telle lettre ne peut être couverte par aucun secret. Pour l’instant, le nom du cabinet d’avocat n’a pas été révélé. Cependant, cela ne semble pas émaner de Me Ennochi qui s’est déja occupé de la défense de Brigitte et Jean-Michel Trogneux.

Or, cette lettre sonne comme une forme d’aveu du couple de leur impossibilité de démontrer que le sexe de naissance de Brigitte Macron née Trogneux serait celui de son état civil d’aujourd’hui. D’ailleurs, sa proximité temporelle avec le déplacement de Candace Owens « en France », avant qu’elle ne se reprenne pour préciser « en Europe » pour rencontrer un journaliste interpelle sur le fait que les services français pourraient être impliqués dans cette affaire et avoir écouté ses conversations. Quel(s) journaliste(s) a-t-elle pu rencontrer André Bercoff ? Hanouna ? Apolline de Malherbe ? Pascal Praud ? C’était Xavier Poussard de Faits & Documents après qu’elle a pris connaissance du dossier traduit en anglais par Pressibus.

En effet, dans cette lettre, le couple présidentiel ne se propose pas d’apporter des preuves simples et claires pour mettre fin à la rumeur selon laquelle Brigitte Macron ne serait pas une femme.

Au contraire, alors que cette rumeur porte atteinte à l’honneur et à la considération de la « Première Dame » Française partout dans le Monde, et donc à l’honneur et à la considération de la France et de ses citoyens, Emmanuel et Brigitte Macron croient pouvoir balayer d’un revers de main cette rumeur à laquelle ils prétendent ne pas devoir répondre.

En effet, Candace Owens faisant lecture de certains passages de la lettre des avocats d’Emmanuel et Brigitte Macron rappelle leur affirmation : «…il est diffamatoire de traiter une personne de menteur quand elle choisit à bon droit de ne pas céder à vos demandes ».

Ici l’on s’interroge, quel est, pour le couple Présidentiel, le sens d’écrire à Candace Owens par voie d’huissier et avocats pour lui indiquer qu’ils n’ont pas l’intention d’apporter la contradiction à un faisceau de preuves (concordant) réuni par des journalistes. Faisceau de preuves qui permet raisonnablement de soupçonner que Brigitte Trogneux, épouse Macron pourrait ne pas être en réalité, biologiquement, une femme ? En effet, aucun fait, tel un test ADN ou autres, qui permettrait de mettre un terme définitif à cette affaire n'est avancé. Seul l’argument d’autorité est mis en avant et celui-ci n’a aucune valeur probante devant un tribunal.

Peut-être de préempter l’annonce inéluctable du genre du prochain vainqueur du concours du Times : « Man or Woman of the year » ? Guerrière selon Match dont Brigitte Macron vient de faire la une, ou Homme de l'année selon Owens ? Femme ou homme de l'année, that is the question !

Pour ceux qui auraient raté l’information, voilà un petit retour en arrière sur l’affaire Brigitte Trogneux

En décembre 2021, Natacha Rey, journaliste citoyenne, présentait dans une émission d’Amandine Roy des éléments qui montreraient que Brigitte Trogneux, serait en réalité Jean-Michel Trogneux son frère. Photos et questions à l’appui, l’information fit le tour des médias alternatifs en France et à l’étranger. Cela ne manqua pas d’atteindre la Russie et les États-Unis où les présidents réciproques s’interrogent sur l’histoire. Aux USA, les cartons emportés par Trump à Mar-a-Lago refirent surface avec la mention « info re: president of France ». Que savent donc les services étrangers que nous ne saurions voir en France ?

Dans la chronologie, Xavier Poussard a été le premier à publier avec le numéro 501 de Faits et Documents en date du 20 octobre 2020, amenant un travail de rigueur nécessaire dans la collaboration avec Natacha Rey pour donner forme à cette affaire. Il fut suivi de l’article de Lionel Labosse du 22 octobre 2021. Ce n’est que le 10 décembre 2021 que Natacha Rey effectuera une vidéo longue de 4 h avec Amandine Roy à ce sujet. Pas moins de six Faits et Documents furent consacrés à creuser l’affaire apportant à chaque fois plus de précisions sur ce qui apparait au journaliste comme de plus en plus certain : Brigitte Macron ne serait pas ce qu'elle prétend être et surtout, elle n’avait pas l’âge qu’elle annonce, lorsqu'a débuté sa relation avec Emmanuel Macron. Face++ un logiciel chinois de reconnaissance faciale, fut mis à contribution afin d’évaluer la probabilité que la « prétendue » photo de Brigitte Trogneux sur une photo de famille n’était en fait pas elle.

Comme dit le journaliste Xavier Poussard,

« si ce logiciel est bon pour les Chinois pour identifier les personnes, alors pourquoi ne serait-il pas bon en France ?»

Aurélien Atlan Poirson, auteur et scénariste, créateur de l’IA Zoé Sagan, permettra la mise en contexte de l’affaire sur les réseaux sociaux ce qui donnera une ampleur importante à l'affaire, notamment sur la différence d’âge 15-39 ou 14-39 entre les époux Macron pour ceux qui se focalisent uniquement sur l’âge. Mais, cela pourrait être 14-45 pour ceux qui vont jusqu’à évoquer le fait que Brigitte Trogneux pourrait être, à vrai dire Jean-Michel Trogneux. Certains éléments, comme la présence déclarée de Brigitte Trogneux à Alger ou aux États-Unis alors qu’elle était mineure, conduisent à s’interroger sur la véracité de ces faits. De nombreuses autres personnes sur internet et les réseaux sociaux s’emparent désormais de l’affaire Brigitte, alimentant ce que les mainstream appellent trop facilement « la complosphère », un argument d’autorité utilisé pour éviter d’aller enquêter sur le fond du sujet. C’est d’ailleurs l’un des vrais problèmes dans cette affaire puisqu’elle fait l’objet de rumeurs de plus en plus délicates et touche un sujet sensible en la personne d’Emmanuel Macron. Ce dernier déclarera même avoir fait une dépression à un journaliste, ce qui incita France-Soir à s’interroger sur la santé du président dont aucun bulletin de santé n’a été publié depuis décembre 2020 malgré les engagements de transparence pris par Macron lui-même lors de ses campagnes. Le docteur de l’Élysée étant introuvable.

La journaliste de l’Obs, Emmanuelle Anizon a d’ailleurs écrit un livre sur l’affaire Trogneux, et les conclusions vont à l’inverse des preuves remises par Xavier Poussard et Aurélien Atlan. Contactée par France-Soir, elle déclarera « Bonjour et merci de Votre intérêt, mais j'ai arrêté la promo, je me consacre à mes sujets obs. »

Natacha Rey et Amandine Roy furent attaquées par Brigitte Trogneux et son frère Jean-Michel Trogneux. Elles furent condamnées à des amendes plutôt légères le 12 septembre, principalement sur la forme, sans aborder le fond du sujet. Les plaignants n’ont pas comparu à la barre et Jean-Michel Trogneux présenta une carte d’électeur en guise d’identité ! Certes un peu léger, mais nous ne sommes qu’au début des surprises. Aurelien Atlan se retrouva pendant 48 heures en garde à vue à Arles pour une audition alors que d’autres prévenus subissaient le même sort, pour s'être intéressé à un sujet assez vague ayant trait à l’identité et au genre de Brigitte Macron. Une affaire qui, comme l'illustrait ARA, le regretté dessinateur de France-Soir est particulièrement pénible !

C’était ce même moment que Candace Owens avait choisi pour interviewer Xavier Poussard. Une coïncidence qui interpelle par la proximité des dates. Candace Owens n’hésite pas à franchir le pas et à s’interroger sur le fait que les services français pourraient avoir écouté les conversations afin que la famille Macron envoie son courrier le 10 décembre 2024.

Ce 15 décembre 2024, une plainte pénale fut déposée par Maitre Fortabat-Labatut. Les chefs principaux sont l'usurpation d’identité, le crime de faux par représentant de l’État, usage de faux, l'atteinte sexuelle et viol sur mineur par personne ayant autorité, le mariage illégal, l'usurpation de fonctions, l'escroquerie au jugement, le crime d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Cela dans l’optique d’amener la justice à trancher sur le fond et non la forme comme le fit de manière fort questionnable la procédure intentée par les Trogneux.

Toujours est-il que l’affaire madame Macron continue. En effet, ce 10 janvier 2025, Candace Owens dévoila dans une interview longue d’une heure le courrier de 33 pages et 66 pages de transcript des occupants de l’Elysée.

Le 13 janvier 2025, dans le cadre de la plainte pénale, le cabinet de la doyenne des juges d’instruction Meyer-Fabre rendait une ordonnance de constatation de dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Il ne reste plus qu’au plaignant à payer consignation.

Dans une autre courte vidéo, Candace Owens dévoilera qu’elle a bien interviewé Xavier Poussard. Et conformément à la première, elle récidive sur les affirmations qu’elle détiendrait les preuves que Brigitte Macron n’est pas ce qu'elle dit être.

Sur internet, les questions fusent sur ce qui sera dévoilé par Candace Owens et Xavier Poussard avant le 31 janvier 2025. Depuis décembre, Xavier Poussard a été remercié pour ses services chez Faits & Documents. Serait-ce lié à des pressions que les actionnaires de Faits & Documents auraient reçus ? Chez France-Soir, quand on a voulu nous faire taire, ce furent les grandes manœuvres, de perte d’agrément jusqu'aux contrôles fiscaux. Il ne serait donc pas étonnant que ce soit de même chez Faits & Documents et que Poussard en soit la victime collatérale.

Mais, alors pourquoi déployer de tels moyens alors qu’il serait si simple à Brigitte Macron de prouver son identité et genre ? D’ailleurs Owens l’avait expliqué dans sa première vidéo en demandant où étaient les photos de famille, de Brigitte Macron enceinte, ou même d’apparaitre sur une photo avec son frère. Rien de tout cela n’a été proposé par la famille Macron, si ce n’est dans le courrier un message laconique : « elle vous dit qu’elle est une femme, son mari vous le dit, sa fille vous le dit et cela devrait vous suffire ». Candace Owens, ne prendra pas cela comme une preuve, et d’ailleurs, elle indique qu’un tribunal au Tennessee n’accepterait probablement pas cela comme une preuve non plus !

L’affaire Brigitte Macron, un sujet épineux tel que l’explique un sondage récent France-Soir et BonSens.org : « Mesurer l’attitude des Français à cet égard parait important puisque le Président s’est déclaré être affecté par cette affaire. En mars 2024, interpellé par la presse Emmanuel Macron répondait : « La pire des choses, ce sont les fausses informations et les scénarios montés, avec des gens qui finissent par y croire et qui vous bousculent y compris dans votre intimité… » et a dénoncé « le machisme transphobe » visant son conjoint. Ce dernier commentaire laisse éminemment perplexe. »

À Washington DC, où Xavier Azalbert était la semaine passée, les américains de tous bords sont interpellés par cette affaire et en parlent spontanément dès qu'ils apprennent que nous sommes Français. Les questions que posent des personnes de divers horizons, tant dans la rue que dans des bars ou même lors d'événements marquant l’élection et l’inauguration de Donald Trump comme 47ᵉ président des États-Unis sont : « est-ce vrai ? », « j’ai regardé la vidéo de Candace Owens, la différence d’âge entre les deux personnes pose vraiment question ? », « aux États-Unis cette différence d’âge ferait tiquer les médias et les juges ? ». Certains vont même jusqu’à parler d’une rumeur identique qui court sur Michelle Obama « Big Mike » comme serait son surnom.

Cependant, ce qui interpelle le plus est la différence d’âge entre les époux Macron. « Au moment de la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron était présumé avoir 17 ans lors de sa rencontre avec Mme Macron âgée de 39 ans. Plusieurs articles de presse ont fait état qu’il aurait en fait eu seulement 15 ans. » Soulevant des questions, cet écart tout d’abord masqué avant d’être aujourd’hui rapporté dans les médias, apporte de l’eau au moulin des personnes qui s’intéressent de près à l’affaire, souvent étiquetés « complotistes » par les médias traditionnels. Alors à Washington DC plusieurs personnes s’interrogent : « Pourquoi avoir voulu masquer l’âge réel de cette rencontre ? »

Dans le sondage, « malgré le fait que 25 % des Français déclarent ne pas savoir, 47 % sont d’accord que l’affaire Brigitte Macron prend des proportions trop importantes, et ils sont 24 % à ne pas approuver cette assertion.

Cependant, 57 % jugent qu’il serait très grave que le président Macron ait menti aux citoyens sur la véritable identité de Brigitte Macron. Et, 47 % évaluent qu’un professeur qui a eu des relations intimes avec un élève de plus de vingt-ans son cadet ne doit pas pouvoir continuer d'enseigner ou doit être dénoncé par le Rectorat et les parents aux services judiciaires afin qu’une enquête soit menée. »

Cependant, il s’avère que 34 % des personnes interrogées déclarent être d’accord que « les époux Macron devraient mettre un terme aux rumeurs persistantes en apportant les éléments de preuves concrètes telles que des photos de famille et un test ADN pour couper court à la rumeur » avec 41 % qui déclarent ne pas être d’accord. Le reste des 26 % ne savent pas.

Et, quand France-Soir fait le tour des personnes de divers horizons sur cette affaire, ils sont nombreux à nous conseiller « de nous tenir loin de cette affaire ». Certains iront jusqu’à nous dire « qu’il y a toutes les preuves que Brigitte Macron est une femme, elle a eu des enfants » avant d’ajouter « de toute manière à quoi cette information sert-elle ? À salir la réputation d’une personne ». Et, d'autres vont jusqu’à faire des menaces « si France-Soir en parle, je ne te parlerai plus et je ne soutiendrai plus France-Soir ! »

Affaire à suivre au nom de la transparence.