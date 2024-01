Corruption : le Vatican crée un statut de lanceur d'alerte

Le Vatican a annoncé l'introduction d'un statut de lanceur d'alerte pour combattre la corruption et la fraude, marquant un nouveau pas dans la gestion de ses scandales financiers historiques. À partir du 1er février, ce dispositif permettra de signaler toute anomalie financière, irrégularité dans les marchés publics, ou acte de corruption. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du pape François pour assainir les finances du Vatican depuis son élection en 2013.

Concrètement, tout salarié ou collaborateur pourra faire un signalement par écrit ou via une boîte aux lettres électronique, à destination du réviseur général, à la tête du bureau anti-corruption du Vatican.

Les signalements ne pourront pas être anonymes, sous peine de rester lettre morte, mais le bureau du réviseur général garantira la confidentialité du contenu et l'anonymat de l'expéditeur, sauf en cas de procédure judiciaire.

La dénonciation éthique ("whistleblowing" en anglais) est "l'un des instruments les plus efficaces pour lutter contre la corruption, prévu entre autres par la Convention des Nations unies contre la corruption, à laquelle le Saint-Siège a adhéré en 2016", souligne le communiqué.

Jorge Bergoglio a également obligé les cadres supérieurs du plus petit Etat du monde à montrer patte blanche pour leurs actifs personnels et encadré les appels d'offres pour les dépenses internes.

Cette annonce intervient six semaines après la condamnation par le tribunal pénal du Vatican d'un cardinal italien de haut rang, Mgr Angelo Becciu, à cinq ans et demi de prison au terme d'un vaste procès autour d'opérations financières du Saint-Siège, une affaire qui a entaché l'image de l'Eglise.

Cette initiative est à saluer, on attendrait également une démarche similaire visant à dénoncer et à condamner les cas de pédophilie au sein du Vatican. L'Eglise a dû faire face à de multiples accusations d’abus sexuel et de pédophilie visant plusieurs membres haut placés du Vatican. Ces scandales à répétition entachent l'image et la crédibilité de l'Église, suscitant des interrogations sur sa capacité à s'autoréguler et à assurer la protection des plus vulnérables.