Dubaï : course insolite dans la neige sous 40°C

Avoir les pieds dans la neige à Dubaï, c’est possible ! Vendredi 17 septembre, près de 400 personnes ont participé à la deuxième édition d’une course de cinq kilomètres dans la neige… à Dubaï. Le centre commercial « Mall of Emirates » a créé en 2005 une station de ski en intérieur, appelée Ski Dubaï. Elle est vaste comme trois terrains de foot et culmine à 84 mètres, selon les informations du Figaro.

Dans la station de ski artificielle, il ne faut pas oublier ses gants et son bonnet : le thermomètre affiche une température de - 4°C. Un peu de fraicheur alors que la température extérieure avoisine les 40°C. Selon le Huffington Post, 46 nationalités étaient représentées pour cette course à pieds insolite : hommes et femmes de plus de 16 ans pouvaient y participer. Organisée par le Dubaï Sports Council, le but était d’« encourager les gens à faire plus d’activités sportives loin des chaleurs caniculaires ».

À Ski Dubaï, près de 3 000 tenues sont disponibles pour les skieurs en herbe ainsi que 1 500 paires de gants. Et si les coureurs avaient une petite faim à la fin de la course, tartiflettes et fondues savoyardes pouvaient être dégustées au restaurant d’altitude « L’Avalanche café ».

Quel est l'impact sur l'environnement pour ce complexe sportif, doivent se demander les défenseurs de l'environnement ? Ils ont de quoi bondir ! On compte 23 appareils d'air conditionné au sein de la station artificielle selon Le Figaro et 30 tonnes de neige sont fabriquées quotidiennement de manière artificielle...