Un spécimen doré non identifié découvert dans l'océan Pacifique

DÉPÊCHE — Des explorateurs américains ont découvert un spécimen doré non identifié au fin fond des profondeurs de l'océan, près de l'Alaska. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais cela "nous rappelle que nous en savons peu à propos de notre propre planète"...

C'est un robot téléguidé de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) qui est tombé sur la "chose" en premier. À quelque 3.300 mètres de fonds, une proéminence arrondie aux lueurs dorées d'environ 10 cm de diamètre.

"Alors que les caméras zoomaient, les scientifiques étaient perplexes quant à son identification", raconte la NOAA dans une de ses notes, "les premières idées allant de (possibles) accroches d'une éponge morte à du corail ou à l'enveloppe d'un œuf".

Comme le rapporte l'AFP, l'équipe de scientifiques a remonté l'objet marin non identifié sur le navire en surface. À l'air libre, c'est flasque et luisant et ça tient dans la main.

"Les grandes profondeurs ne sont-elles pas délicieusement étranges ?", s'interroge le coordinateur de l'expédition, Sam Candio, cité par la NOAA. "Nous ne sommes toujours pas en capacité de l'identifier, nous savons simplement qu'il a une origine biologique", déclare le scientifique. Et de prévenir : "Nous n'allons sans doute pas en savoir davantage tant que cela ne sera pas (étudié) dans des conditions de laboratoire".

Si ce n'est peut-être rien, Sam Candio a tenu à souligner que l'exploration sous-marine peut permettre de découvrir de nouvelles espèces, parfois à l'origine de nouveaux traitements médicaux, par exemple.