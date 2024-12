Une plainte déposée contre Apple pour surveillance illégale des employés

Champion autoproclamé de la vie privée, Apple se fait aussi champion de la surveillance. Une plainte déposée en Californie par Amar Bhakta, un manager de l’entreprise, accuse le géant technologique de surveiller ses employés jusque dans leur intimité, notamment en créant une confusion entre outils de travail et outils personnels.

D’après Bhakta, Apple impose implicitement à ses employés d’utiliser leurs propres iPhones et MacBooks pour travailler, limitant l’efficacité des appareils fournis par l’entreprise. Comme le rapporte Siècle Digital, cette stratégie permettrait à la firme d’accéder non seulement aux données professionnelles, mais aussi aux informations personnelles des employés : photos, vidéos, géolocalisation, tout y passe. Pire, cette surveillance ne s’arrête pas à la porte des bureaux. Grâce à des logiciels intégrés, Apple pourrait suivre les déplacements et activités de ses employés, même après leur démission. Une situation toxique, qui va jusqu'à obliger les employés à supprimer certaines informations sur LinkedIn, renforçant l’impression d’un contrôle omniprésent.

Sans surprise, Apple a fermement nié ces accusations. Un porte-parole a déclaré que "chaque employé a le droit de discuter de son salaire, de ses horaires et de ses conditions de travail. Cela fait partie de notre politique de conduite des affaires sur laquelle tous les employés sont formés chaque année". Elle contredit ainsi les témoignages sur des restrictions concernant l’équité salariale et la liberté d’expression. Pourtant, l’entreprise n’en est pas à sa première controverse. En 2021, une ingénieure avait dénoncé des pratiques similaires, mais sa tentative de créer un espace de discussion sur l’équité salariale avait été muselée.

Ces révélations heurtent de plein fouet l’image d’Apple, qui communique intensément sur la protection de la vie privée de ses clients. Comment pourrait-elle assurer ceci, sans même respecter celle de ses propres employés. Si la justice confirme les faits, Apple devra non seulement réparer les torts causés, mais aussi reconsidérer son modèle.