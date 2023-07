Golf : le quatrième Majeur de l’année sous le signe de l’eau au pays des Beatles

SUR LE GREEN - Semaine pluvieuse à Liverpool pour ce dernier Majeur de golf de l’année. The Open Championship, organisé outre-Manche du 20 au 23 juillet 2023, prend fin sur une victoire accablante de l’Américain Brian Harman. À 36 ans il signe ici son troisième titre sur le PGA tour dont fait partie "The Open", devançant la meute de plus de 6 points. Rien ni personne n’aura pu empêcher "le boucher d’hoylake" comme le surnomme les tabloïdes anglais, d’arracher la fameuse Claret Jug, nom donné au trophée en argent destiné au vainqueur. Et Brian de déclarer : "Je vais boire quelques pintes de Guinness dans la Claret Jug pour célébrer mon triomphe à Hoylake." Le premier français, Antoine Rozner parti en cinquième position à l’aube du dernier tour fini à la vingtième place.