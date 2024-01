En France, la natalité baisse et la population augmente

Plus d'habitants, mais moins de bébés. Avec 68,4 millions de Français début 2024, la population a augmenté de 0.3% par rapport à l'année précédente. Pourtant, le nombre de naissances n'a pas été aussi bas depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Comme le rapporte l'AFP, s'appuyant sur des données publiées par l'Insee, la croissance de population est principalement liée au solde migratoire (estimé à +183.000 personnes), soit la différence entre le nombre personnes entrées et celles sorties du territoire.

Par ailleurs, le solde naturel de la population (la différence entre le nombre de naissances et de décès), ne s'est élevé qu'à +47.000 personnes. C'est son "plus bas niveau depuis la fin de la Seconde guerre mondiale", précise l'Institut national de la statistique dans ce bilan démographique annuel.

Ce recul de la natalité est dû à la baisse du taux de fécondité, qui s'est établi à 1,68 enfant par femme l'an dernier, contre 1,79 en 2022. Cela a d'ailleurs été un sujet lors de la conférence de presse tenue par Macron ce mardi 16 janvier.

Plaidant pour une "relance de la natalité", le président a annoncé la création d'un "congé de naissance" pour remplacer le congé parental actuel, ainsi que le lancement d'un "grand plan" pour lutter contre le fléau de "l'infertilité".

Pour Sylvie Le Minez, responsable de l'unité des études démographiques de l'Insee, il faut prendre en compte "le contexte économique de forte inflation" et l'enjeu de "conciliation entre vie familiale et (vie) professionnelle", qui pourraient refroidir certains d'avoir des enfants. C'est d'ailleurs sur ce deuxième point que l'Union nationale des associations familiales (Unaf) rebondit, estimant qu'une "politique familiale universelle articulant des mesures favorables au niveau de vie et à la conciliation vie familiale-vie professionnelle" constituerait "une solution efficace" face à cette baisse de la natalité.