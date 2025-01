En pleine pénurie, le laboratoire producteur d'amoxicilline jette des milliers de flacons

Alors que la France fait face à une grave pénurie d'amoxicilline (l'antibiotique le plus courant), le seul laboratoire français qui produit cet antibiotique a jeté des milliers de flacons à cause de simples défauts esthétiques. Un mal pour un bien ?

Alors qu'on nous en vante les mérites et que les médecins en prescrivent sans cesse, peut-être n'est-ce pas si important que ça que d'avoir des stocks d'antibiotiques... GSK, le géant pharmaceutique britannique propriétaire du site à Mayenne, a jeté des milliers de flacons, tout simplement parce qu'ils comportaient de légers défauts d’emballage. Un flacon légèrement abîmé, une étiquette froissée, et ces antibiotiques parfaitement fonctionnels partaient directement à la poubelle, comme l'a dévoilé Cash Investigation. Une situation d'autant plus absurde qu'elle est complètement décorrélée par rapport au discours sanitaire.

D’après Cash Investigation, ces produits étaient destinés au Japon, un client particulièrement exigeant en matière d’emballage. Mais pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas réagi face à ce gaspillage, en récupérant les stocks pour la France ? Grégory Emery, directeur général de la Santé, a assuré qu’il n’était pas informé de la situation, mais qu'il aurait exigé une redistribution en France si cela avait été le cas. En attendant, il va falloir s'en passer.