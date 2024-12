France Asso Santé alerte quant à la hausse continue des mutuelles en 2025

Les tarifs des mutuelles poursuivent leur ascension vertigineuse, avec des hausses de 5,3 % pour les particuliers et 7,3 % pour les salariés en 2025. Face à ce constat alarmant, France Asso Santé dénonce une privatisation progressive du système de santé. Un modèle solidaire sur le point de s’effondrer ?

Alors même que la France a longtemps été respectée et enviée pour son système de santé, cette dernière y devient un luxe. La hausse continue des tarifs des complémentaires santé, déjà en forte progression ces deux dernières années, risque de rendre l'accès aux soins de plus en plus inaccessible. En 2025, les particuliers verront leurs cotisations augmenter de 5,3 %, les salariés de 7,3 %. Un choc pour ceux qui peinent déjà à boucler leurs fins de mois.

Comme le rapporte France Info, le président de France Asso Santé ne mâche pas ses mots : "Demain, si cela continue, on ne pourra pas être soigné en fonction de nos besoins et cotiser en fonction de nos moyens" Le modèle solidaire qui fondait le système de santé français est en péril.

En expliquant cette hausse, la Mutualité française met en avant l’augmentation des charges transférées de la Sécurité sociale vers les mutuelles. "C’est un pas de plus vers la privatisation de la santé", résume Gérard Raymond. Pour lui, la tendance est claire : nous assistons à une dérive vers un système de santé à deux vitesses, où les plus fragiles risquent de se retrouver exclus. Cette évolution met à mal l’équité du système, déjà fragilisé par le vieillissement de la population et la montée des pathologies chroniques.

Dans le même temps, il admet que cette hausse est "inéluctable" dans le contexte actuel, reconnaissant ainsi la pression qui pèse sur les mutuelles : "Nous sommes arrivés au bout d'un système." Pour lui, un changement radical s’impose. Face à la désorganisation croissante de l’offre de soins et à la pression démographique, il appelle à une révision profonde du financement du système de santé, tout en préservant les valeurs de solidarité et de répartition.