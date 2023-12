L'Université de Poitiers inaugure un cabinet dentaire pour ses étudiants

C'est une initiative qui donne le sourire : pour "lutter contre le renoncement aux soins", l'Université de Poitiers a inauguré un cabinet dentaire destiné aux étudiants précaires ou isolés au sein de son service de santé étudiante (SSE).

Le ministère de l'Enseignement supérieur a salué le projet, mardi 19 décembre, rappelant qu'une quinzaine d'autres SSE en France proposaient un service similaire depuis 2020.

L'idée, c'est de s'entourer d'une équipe de praticiens bénévoles pour permettre aux jeunes de prendre des rendez-vous rapides et efficaces. Comme le rapporte l'AFP, depuis octobre, les consultations sont assurées une fois par semaine par des membres de l'association Aosis.

"On fait du dépistage, de la prévention et des soins d'urgence", a expliqué le Dr Catherine Jazat lors de l'inauguration des lieux. "Si des soins de suite sont nécessaires, on oriente alors le patient vers un dentiste libéral.", explique-t-elle. Avec elle, une dizaine de dentistes de la Vienne ont déjà accepté de libérer un créneau d'une heure pour accueillir les étudiants.

Dans ce département, on compte seulement "42,1 dentistes pour 100.000 habitants, alors qu'on est à 64 au niveau national", souligne le président du conseil de l'ordre Jean-Jacques Lauzin. "Il nous faudrait 272 dentistes, nous en avons 190."

Le cabinet dentaire en lui-même, installé dans le bâtiment du SSE, sur le campus de Poitiers, a été financé à hauteur de 400.000 euros par l'université et de 60.000 euros par le conseil de vie étudiante. La caisse primaire d'assurance maladie départementale a fourni le fauteuil de soins.

"Notre service de santé étudiante a pour mission d'être la porte d'entrée d'un parcours de santé global pour des étudiants qui en sont éloignés", souligne la présidente de l'université Virginie Laval.