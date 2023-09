Royaume-Uni : Un taux d'arrêts maladie record depuis quinze ans

Blessures, troubles de santé mentale, stress... Une étude menée au Royaume-Uni donne à voir un taux d'arrêts maladie record depuis 15 ans. Des résultats qui laissent croire que l'épisode du Covid-19 a définitivement bouleversé le monde du travail.

"La plupart des organisations font attention au bien-être de leurs employés", mais "la hausse considérable des absences à travers tous les secteurs est un sujet d'inquiétude", pointe Rachel Suff, une responsable de l'association sectorielle des ressources humaines CIPD.

Cette dernière a mené une étude avec la société de services médicaux Simplyhealth, auprès de 6,5 millions d'employés dans 918 organisations. Leurs résultats montrent que, pour des raisons de santé, les employés au Royaume-Uni ont été absents 7,8 jours en moyenne l'an passé. C'est deux de plus que les chiffres d'avant Covid.

Comme le rapporte l'AFP, les absences de court terme sont souvent dues à des maladies de faible gravité ou des blessures, mais aussi à des troubles de santé mentale. Quant aux absences qui durent, ce sont cette fois les troubles de santé mentale qui prennent le pas sur le reste dans les justifications, suivis par les maladies graves (cancer, infarctus...) L'étude montre que tout ceci est exacerbé par des signalements de stress de plus en plus fréquents : plus de 76% des responsables ont signalé des absences dues au stress sur l'année passée.

Sans surprise, ce bond dans les arrêts maladie contribue à un marché du travail tendu, avec des employeurs qui ont du mal à recruter ou à retenir leurs employés. Pour répondre à ce phénomène, les organisations misent sur le développement de leur stratégie de bien-être interne.