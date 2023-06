Destiné aux soignants, un diplôme sur le transgenrisme voit le jour en France

DÉPÊCHE — "Accompagnement, soins et santé des personnes trans", voilà l'intitulé d'une nouvelle formation en médecine, qui sera suivie cette année par une trentaine de soignants. Il s'agit d'un diplôme inter-universitaire (DIU), dispensé pour le moment par les facultés de Lyon, Marseille et Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.

Le constat sociétal est clair : les demandes de "réassignation sexuelle" sont en hausse constante depuis quelques années. Et pour cause ! En 2020, environ 3 300 personnes se sont vu reconnaître par l’assurance maladie une affection longue durée (ALD) de "dysphorie de genre"... Le corps médical, dépassé par l'affluence de ces nouvelles requêtes et mis sous pression par la floraison des associations, se met donc à la page.

Sur cinq sessions de deux jours, la promotion de soignants recevra des témoignages de personnes transgenres et abordera des sujets tels que la "transition hormonale", la préservation de la fertilité, et bien sûr la chirurgie génitale. Ensuite, ils devront rédiger un mémoire et réaliser des stages adéquats pour valider le diplôme. "On a le droit de ne pas tout savoir, mais on a l’obligation de se renseigner", assure à l'AFP Axel Descamps, jeune généraliste qui exerce près de Valenciennes.

L’un des responsables du DIU, François-Xavier Madec, affirme de son côté que cette formation ne concerne pas que les militants : "Nul besoin d’avoir des convictions particulières pour prendre en charge les personnes trans, tant les bénéfices qu’on rend aux patients sont évidents", dit-il.