Syndrome de Guillain-Barré : l'ANSM avoue que les vaccins à adénovirus sont risqués

Dans un communiqué officiel, l'Agence nationale de sécurité et du médicament (ANSM) avoue que certains vaccins anti-Covid augmentent le risque de développer un syndrome de Guillain-Barré (SGB). Selon une étude publiée début octobre, ce sont le plus souvent les vaccins à adénovirus qui en sont la cause, et non ceux à ARNm.

"L’objectif de cette étude était de quantifier le risque de SGB associé à l’administration des quatre principaux vaccins contre le Covid-19 – vaccins adénoviraux ChAdOx1-S (Oxford-AstraZeneca) et Ad.26.COV2.S (Janssen/Johnson & Johnson), et vaccins à ARN messager BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) et

mRNA-1273 (Moderna) – parmi l’ensemble des personnes de 12 ans et plus en France.", explique le communiqué.

Sous l'égide des autorités sanitaires françaises, des chercheurs ont réalisé cette étude et l'ont publiée sur Neurology au début du mois. Comme le rapporte l'AFP, l'étude a comparé, de manière rétrospective, la situation vaccinale des quelque 2.229 personnes hospitalisées pour SGB entre fin 2020 et début 2022. Ces personnes faisaient partie des 88,8 % de la population française de plus de 12 ans à avoir reçu au moins une injection de vaccin.

Il en ressort que la vaccination par AstraZeneca et Janssen est associée à un risque plus que doublé de développer un syndrome de Guillain-Barré. Les chercheurs rappellent que ce risque est nettement plus élevé en cas d'infection au coronavirus.

En revanche, "les analyses au niveau de la population française n’indiquent pas d’augmentation statistiquement significative après l’administration des vaccins à ARNm.", plaident les auteurs. Pourtant, ils écrivent aussi : "Hormis parmi les personnes de 12 à 49 ans exposées à la deuxième dose du vaccin [à ARNm de Moderna - NDLR], aucune estimation d’incidence relative n’était significativement augmentée pour les vaccins à ARNm."

Peut-on alors conclure sans sourciller que "ces résultats sont rassurants quant à l'utilisation actuelle de vaccins à ARNm pour les rappels de vaccination" ?