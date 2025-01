ChatGPT : Des nouvelles fonctionnalités pour toujours plus de dépendance

Les jeunes ont adopté l'intelligence artificielle comme un outil du quotidien, tant pour leurs études que pour leurs loisirs. Pendant ce temps, OpenAI arme ChatGPT de nouvelles fonctionnalités pratiques, telles que les rappels et la gestion de tâches permanentes. Toujours plus d'assistanat ?

D’après une étude réalisée par l’agence Heaven, relayée par Les Échos, 39 % des 18-25 ans l’utilisent quotidiennement, un phénomène qui a doublé en six mois. Etudiants ou jeunes actifs, ont intégré l'IA dans leurs vies comme un assistant invisible mais omniprésent, que ce soit pour rédiger un texte, préparer une présentation ou trouver une information. "L'IA me fait gagner du temps, je trouve mes informations plus rapidement", explique un utilisateur.

L’usage est loin de se limiter aux domaines scolaires ou professionnels. L’IA sert aussi à créer du contenu, des images aux vidéos, en passant par la musique et même la politique. "L’IA m’aide à mieux comprendre mes choix électoraux", confie un utilisateur, révélant une dimension étonnamment intime de cette technologie. Inquiétant, quand on considère que les GAFAM filtrent de plus en plus les contenus avec lesquels ils alimentent leurs IA, rendant ainsi les réponses particulièrement baisées.

Et OpenAI entend s'immiscer toujours plus dans le quotidien des gens, en ajoutant à ses fonctionnalités la programmation de tâches récurrentes. Comme le rapporte Siècle Digital, "il est possible de programmer un rappel pour renouveler son passeport dans six mois ou de recevoir chaque vendredi un plan de weekend basé sur la localisation et les prévisions météo."

Si 68 % des jeunes redoutent que l’automatisation de plus en plus poussée engendre des pertes d’emplois, ils restent globalement optimistes quant à ses bienfaits pour la société. Peut-être ne sont-ils pas conscients que plus cette technologie devient performante, plus elle pourrait les déposséder de leur indépendance créative et professionnelle, voire de leur indépendance de pensée.