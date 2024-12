"Heads Up" : Un radar intelligent qui détecte l'alcool au volant

Un pas de plus vers la surveillance omniprésente. Dans les comtés du Devon et des Cornouailles, les autorités britanniques expérimentent un radar utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour repérer les conducteurs sous influence d'alcool ou de drogues. Il va falloir garder la tête haute.

Au Royaume-Uni, un radar capable de détecter les signes d’une conduite sous influence vient d'être mis en test. Développé par la société australienne Acusensus, le système utilise un ensemble de caméras pour analyser, en temps réel, les moindres mouvements d’un véhicule. Zigzague-t-il légèrement, peine-t-il à maintenir sa trajectoire, le conducteur baisse-t-il souvent la tête ? Le système, alimenté par l’IA, repère ces anomalies avec une précision chirurgicale et alerte immédiatement les forces de l’ordre.

Le radar "Heads-Up", déjà éprouvé pour d’autres infractions, comme l’usage du téléphone au volant ou la non-utilisation de la ceinture de sécurité, franchit ici un nouveau cap en scrutant la conduite sous l’influence de substances. Comme l’explique Geoff Collins, directeur d’Acusensus au Royaume-Uni, le système peut repérer des comportements anormaux tels que des mouvements erratiques, qui sont souvent liés à l'alcool ou aux drogues. Le dispositif se veut renfort des policiers, en alertant instantanément des unités de terrain. L'idée, si elle s'avère efficace, pourrait bien s'étendre à l'ensemble du Royaume-Uni. Et après ?

Testé dans les comtés du Devon et des Cornouailles, le projet pilote a pour but de réduire le nombre d’accidents liés à l'alcool. Comme le rapporte Presse Citron, la police locale se montre favorable au déploiement du dispositif. Reste à savoir, comme toujours, ce que nos données deviendront une fois que ces radars intelligents auront tout capté. La frontière entre progrès technologique et surveillance intrusive est de plus en plus floue.