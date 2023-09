IA : La métropole de Montpellier inclut les citoyens dans la réflexion

La métropole de Montpellier va tirer au sort une quarantaine de citoyens qui seront chargés, avec l'aide d'experts, de proposer des solutions pour "accompagner" et "maîtriser" l'émergence de l'intelligence artificielle.

"Quarante citoyens seront tirés au sort dans une volonté de représentativité des habitants de la métropole (âge, genre, profession, niveau d'études, CSP, communes…) pour échanger sur les enjeux et impacts de l'Intelligence artificielle sur le territoire et pour ses administrés", a expliqué l'institution du sud de la France.

Durant trois week-ends à partir de novembre, les membres de cette "convention citoyenne locale" se réuniront pour "façonner l'avenir de l'intelligence artificielle sur la métropole". Ils seront pour cela accompagnés par des spécialistes du domaine, tels que le mathématicien et ancien député Cédric Villani, le président du Conseil national du numérique Gilles Babinet, ou encore la spécialiste de l'IA à l'université de Montpellier Anne Laurent.

"Cette démarche, inédite en France", a pour but de "consulter les citoyens" au sujet de l'intelligence artificielle et de ses effets sur la vie courante, d'en "définir son déploiement" et de "maîtriser (ses) avancées", a déclaré le maire PS de Montpellier et président de la métropole, Michaël Delafosse.

Les travaux de la convention seront présentés aux élus directement concernés par le dossier début 2024, puis à l'ensemble des élus de la métropole et au grand public au printemps.