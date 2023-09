L'Allemagne et la Norvège inaugurent la production d'un nouveau sous-marin

DÉPÊCHE — Pour répondre à des enjeux de sécurité maritime, notamment sur le flanc nord de l'OTAN, l'Allemagne et la Norvège ont inauguré ce jour le début de la production des nouveaux sous-marins 212CD. Ils seront fabriqués par l'industriel allemand ThyssenKrupp Marine Systems.

"La sécurité maritime gagne en importance dans le monde et en particulier en Europe", a déclaré le patron de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), Oliver Burkhard, faisant évidemment référence au conflit entre la Russie et l'Ukraine dans lequel l'Occident s'investit de plus en plus.

Selon lui, le programme de ces sous-marins de type 212CD pose "un premier jalon important pour établir les normes les plus modernes de l'OTAN dans le domaine".

En juillet 2021, Oslo et Berlin ont déboursé quelque 5,5 milliards d'euros pour six modèles en tout (quatre pour la marine norvégienne et deux pour la marine allemande). Comme le rapporte l'AFP, la Norvège doit réceptionner ses exemplaires à partir de 2029, l'Allemagne les siens en 2032 et 2034.

Comme l'a rappelé le ministre de la Défense allemand, la coopération entre les deux pays porte sur la maintenance, l'entraînement des équipages et l'armement. "Nous avons développé le sous-marin ensemble, nous le construisons ensemble et nous l'opérerons ensemble", a-t-il lancé. Et d'ajouter : "Nous restons ouverts à l'intégration d'autres partenaires dans le projet".