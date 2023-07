La Maison Blanche s'arrange avec les entreprises américaines pour réguler l'IA

DÉPÊCHE — Systèmes de marquage, tests en interne, cybersécurité... La Maison Blanche s'est accordée avec sept grandes entreprises américaines pour faire de l'intelligence artificielle (IA) une technologie plus sûre et plus transparente. Parmi elles, on retrouve notamment Amazon, Google et Meta.

Comme le rapporte l'AFP, la Maison Blanche a annoncé ce 21 juillet que sept entreprises (Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft et OpenAI) avaient accepté de respecter plusieurs principes dans le développement de l'IA.

En premier lieu, elles se sont engagées à mettre au point des systèmes de marquage en filigrane pour faire en sorte qu'un contenu créé avec l'IA soit reconnu facilement. "Cela permettra à la créativité liée à l'IA de prospérer tout en réduisant les dangers liés aux fraudes et aux supercheries", peut-on lire dans le communiqué de l'administration américaine.

"C'est un sujet complexe", a reconnu un haut responsable de la Maison Blanche lors d'une conférence de presse. La marque en filigrane "doit fonctionner pour les contenus visuels aussi bien que sonores", a-t-il détaillé. "Elle doit être techniquement robuste, mais aussi facile à voir pour les utilisateurs".

Par ailleurs, les entreprises ont aussi promis de tester leurs programmes informatiques en interne et en externe avant leur lancement, d'investir dans la cybersécurité et de partager des informations pertinentes sur leurs outils, y compris d'éventuelles failles, avec les autorités et les chercheurs.