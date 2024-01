Nucléaire : deux start-up s'allient pour accélérer dans les mini-réacteurs innovants en Europe

Des petits réacteurs nucléaires, aussi appelés réacteurs de 4ᵉ génération, c'est le projet de deux start-ups qui fusionnent : Naarea et Newcleo. "Un partenariat stratégique et industriel" pour accélérer dans la course au développement européen, soutenu par le programme d'investissement France 2030.

Comme le rapporte l'AFP, cette alliance aura vocation à s'étendre à l'ensemble des acteurs travaillant en Europe sur les technologies de réacteurs de 4ᵉ génération, aussi appelés les AMR (Advanced modular reactors), selon le communiqué commun de Naarea et Newcleo.

"Ce partenariat stratégique et industriel (...) a pour ambition d’accompagner l’ensemble de ces acteurs dans leur déploiement industriel, technologique, scientifique et réglementaire", font valoir les deux sociétés, premières lauréates de l’appel à projets "réacteurs nucléaires innovants" de France 2030.

Il s'agit aussi de "simplifier le travail des pouvoirs publics" confrontés à une multiplicité de nouveaux acteurs nucléaires.

"C'est une course contre-la-montre", a résumé auprès de l'AFP David Briggs, directeur général adjoint de Naarea. "Dans un contexte global de compétition entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, cela a énormément de sens de mutualiser nos forces et nos moyens, et c'est aussi pour nous un moyen d'avancer plus vite", a-t-il dit.

Les deux sociétés ambitionnent de participer au renouveau de la filière nucléaire pour décarboner l'électricité et la chaleur industrielle. Newcleo travaille sur un mini-réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb, et la start-up Naarea sur un micro-générateur à neutrons rapides et sels fondus.

Le petit plus de ces technologies, c'est qu'elles utilisent des déchets nucléaires comme combustibles, ce qui permettrait "un accès à l'énergie décarbonée et souveraine".