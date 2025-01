Perplexity : Une IA pas comme les autres qui veut bousculer les moteurs de recherches

L’intelligence artificielle a radicalement redéfini le marché de la recherche en ligne. Perplexity, une start-up audacieuse fondée par Aravind Srinivas, se distingue de ses concurrents avec un moteur de recherche qui entend offrir des réponses directes, précises et conversationnelles. Mais peut-elle rivaliser avec Google, roi incontesté de la recherche ?

Tous les modèles d'intelligence artificielle ne fonctionnent pas exactement comme ChatGPT, qui capte l’attention. Perplexity, lancé par Aravind Srinivas, ose défier Google avec une approche radicalement différente. Tandis que Google entasse des liens et des pages à analyser, Perplexity offre des réponses directes sous forme de conversations, tout en listant les sources qu'elle a utilisé pour arriver à ce résultat. Plus besoin de trier des résultats, l'utilisateur obtient immédiatement l'information. Une vision plus fluide, mais à quel prix ? Car, en offrant une réponse brute, le moteur prive évidemment l'internaute de la richesse et des nuances d’une recherche approfondie, tant que ce dernier ne fait pas le choix d'aller plus loin lui-même.

Mais Perplexity n’est pas qu’une alternative plus rapide. Ce moteur se distingue par sa capacité à dénicher des informations uniques, comme celles issues de Twitter, désormais X, que Google préfère négliger. Un atout indéniable pour ceux qui recherchent de l'actualité.

Comme le rapporte Siècle Digital, reste à savoir si le modèle parviendra à rester stable économiquement parlant. Pour le moment, ses publicités peu intrusives situées tôt dans le parcours de l’utilisateur, semblent avoir un impact assez faible dans un monde numérique où la conversion immédiate est cruciale. Perplexity, à défaut de rivaliser avec Google Ads en termes de sophistication, tente de capter l’attention avant que le consommateur ne soit prêt à acheter. Et, son défi réside dans le lancement à venir de "Shop Like a Pro", qui permettra aux utilisateurs d'acheter sans quitter la plateforme.

Avec quelque 15 millions d'utilisateurs, Perplexity a réussi son entrée sur la scène technologique, mais son avenir face à Google et aux autres titans du secteur reste incertain.