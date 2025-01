Une sonnette à reconnaissance faciale, nouveau gadget intrusif d'Apple

Apple s'attaque à un secteur en pleine expansion : la sécurité domestique. D'après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, l'entreprise serait en train de développer une nouvelle sonnette connectée, équipée (comme les iPhones) de la reconnaissance faciale. On ne pourra plus perdre ses clefs, mais perdre la tête, peut-être...

Toujours aux portes de l’innovation, Apple promet que la technologie Face ID des iPhones sera simple, pratique, et forte d'une sécurité irréprochable grâce à la puce Secure Enclave, qui protège les données biométriques. Cependant, cette avancée n’est pas sans poser question. Est-ce vraiment la révolution que l’on attendait, ou simplement une nouvelle étape dans la collection de données personnelles ? Là, on pourra vraiment dire que Big Brother sera à votre porte.

Cette sonnette Apple, compatible avec HomeKit, s’intègre dans l’écosystème domotique existant. Comme le rapporte Siècle Digital, l’idée est séduisante pour certains : une maison où chaque appareil communique, offrant sécurité et confort. De deux choses l'une : d'abord, cela nous fait toujours plus avancer vers un monde où nous n'avons plus rien à faire ; d'autre part, la question de l’interopérabilité entre les équipements d'Apple (voire non-Apple) et des enjeux de confidentialité reste en suspens.

De fait, le développement de cette sonnette s’accompagne d’une série de nouveaux produits en gestation : caméras de surveillance, écrans domestiques, et autres appareils connectés. Apple, avec sa puce Wi-Fi/Bluetooth Proxima, ambitionne de pousser encore plus loin l'intégration de ses produits. Cela n'est pas sans rappeler leur casque de réalité augmentée "Vision Pro" : la technologie d’Apple a beau faire rêver, les enjeux restent de taille. Jusqu'où les utilisateurs seront-ils prêts à aller pour leur confort et leur sentiment d'exclusivité ?

Au final, cette sonnette ne semble être qu’une pièce du puzzle d'Apple. Si l’innovation technologique est indéniable, les interrogations sur la gestion des données et la dépendance à l'écosystème de la marque ne font que commencer.