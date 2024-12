Les avions japonais volent à l'huile de cuisson recyclée

C'est cuit ! Alors que la question d'une aviation écologique devient de plus en plus prégnente, le Japon recycle les huiles de cuisson usagées pour nourrir les réacteurs de ses avions. Une initiative ingénieuse qui réduit bien les émissions de CO2, mais n'est pas possible pour tout le monde.

Cela fait quelques années maintenant que l'on cherche à produire davantage de SAF - "sustainable avion fuel" -, qu'on pourrait traduire en français par "carburant durable d'aviation". L'huile de cuisson est une possibilité, choisie par le Japon, puisqu'il en dispose à foison.

À Tokyo, l’arrondissement d’Ota vient de signer un partenariat avec Japan Airlines et des supermarchés locaux pour collecter ces huiles et les transformer en carburant durable. Après avoir cuit leurs aliments, les consommateurs rapportent leur huile usagée et les verse dans un bidon commun pour que celle-ci soit raffinée et utilisée pour faire voler les avions.

Comme le rapporte France Info, si cela fonctionne pour le Japon, cette solution n'est pas sans paradoxe. La demande pour le SAF va rapidement exploser, mais de nombreux pays ne parviennent pas à collecter assez d'huile usagée localement. L’exportation d’huile en provenance de pays comme la Malaisie ou la Chine est déjà une réalité, et les coûts risquent de s’envoler, tout comme les questionnements sur les pratiques de ces pays producteurs. Comme souvent, une demande trop fort risque donc de rendre une pratique initiallement écologique contre productive.