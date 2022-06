Radars automatisés : bientôt une distance de signalement réduite?

Pendant deux ans, certains départements vont tester une signalisation de « dimension réduite », qui remplacera les habituels panneaux SR3D annonçant les radars automatisés. Les départements où l'expérimentation sera mise en place sont les Bouches-du-Rhône, le Doubs, la Haute-Garonne, l'Hérault et le Territoire de Belfort.

Des panneaux plus petits et plus proches

Les panneaux SR3D actuels sont accompagnés d’une notion de distance qui annonce une zone entière susceptible d’être contrôlée appelée « zone de contrôle leurre ». Cette zone peut s’étendre sur une distance allant de 5 à 100 km. Le panneau qui vient d'être déployé en phase expérimentale aura une taille plus réduite et sera placé entre 20 et 50 mètres avant le radar. Pourquoi ? Comme l’indique le Journal Officiel, cela est dû au caractère urbain des lieux où sont implantés ces dispositifs.

Une source d'accidents ?

Le problème étant que cette dimension réduite va possiblement donner lui à de brusques coups de frein... Comme l’explique le site Nextinpact, d’après l’arrêté du 25 mai 2022, cette expérimentation permettra de réaliser un rapport qui visera à évaluer non seulement l'impact sur l'efficacité du dispositif de contrôle, mais aussi sur la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers de la signalisation mise en place. Enfin, il faudra aussi s'intéresser aux incidents ou accidents liés à la signalisation expérimentale, ou à l’impact des panneaux en question sur de possibles comportements dangereux au volant comme les freinages brusques. Le rapport sera remis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières.