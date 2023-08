Thierry Breton se félicite de l'entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA)

DSA/TECH - Ce vendredi 25 août, le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton annonce l’entrée en vigueur du règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA) pour lutter contre "les contenus illégaux". Il explique avoir des pouvoirs d’enquête et de sanction afin de faire respecter cet objectif.

Sur son propre réseau social X-Twitter, Elon Musk répond que lui et ses équipes "travaillent dur" pour se conformer à ce nouvel engagement européen.

Le DSA entre entièrement en application le 17 février 2024, mais les très grandes plateformes en ligne et les grands moteurs de recherche sont concernés plus tôt.

Dans une vidéo publiée en anglais sur son compte twitter, Thierry Breton annonce que le DSA devient juridiquement applicable aujourd’hui pour les très grandes plateformes en ligne. "Il est vraiment temps pour l'Europe de fixer ses propres règles", explique-t-il avant d’ajouter : "mais il est en même temps nécessaire de protéger la liberté d'expression contre les décisions arbitraires".

Today, the Digital Services Act — #DSA — becomes legally enforceable for Very Large Online Platforms & Search Engines.



These systemic platforms play a very important role in our daily lives — so it was time for the EU to set our own rules.



