Anniversaire des Gilets jaunes  : cinq ans après, quel constat  ? Entretien.

ENTRETIEN - Ce week-end, on fêtera le cinquième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, qui avait commencé le 17 novembre 2018. A cette occasion, nous recevons Jerôme Rodrigues, Faouzi Lellouche et Fabrice Balossini, trois militants historiques des GJ. Dans cet entretien, ils évoquent le coût de la vie qui a explosé, l’invisibilisation de la pauvreté dans les médias mainstream et ils livrent leur analyse sur le système politique qui génère, selon eux, des inégalités de plus en plus grandes.

Fabrice Balossini a publié Gilets jaunes, le livre (éd. Epoca, 2023).