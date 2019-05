Abstention: chiffre de participation à midi (Européenne)

L'abstention, généralement importante pour les élections européennes, va-t-elle reculer pour ce neuvième scrutin européen? A en croire les premiers chiffres de participations à la mi-journée, les résultats sont plutôt encourageants.

En France métropolitaine, le taux de participation s'est élevé dimanche à 12h à 19,26%, 3,5 points au-dessus du scrutin de 2014 à la même heure (15,70%), a annoncé le ministère de l'Intérieur. La participation a donc augmenté - mais dans des proportions variables -, dans presque tous les départements par rapport à 2014, à l'exception des Hautes-Pyrénées, du Tarn, des Hauts-de-Seine, de Paris et du Val-de-Marne, tous en léger recul autour d'un point ou moins.

Il y a cinq ans, le pourcentage de votants n'avait atteint finalement que 42,4% pour la France entière. Mais ce taux était supérieur à celui des européennes de 2009: 40,63%, la plus faible participation pour ce type de scrutin.

Les chiffres de la participation à 17h, fournis par le ministère de l'Intérieur, devrait permettre d'avoir une idée plus précise du nombre d'électeurs qui s'abstiendront pour ce scrutin.

En France, quelque 47,1 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 331.000 ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE. Les électeurs français pourront choisir parmi les 34 listes en lice, un chiffre record, afin d'élire les 79 députés européens qui représenteront la France au Parlement européen pour la prochaine mandature 2019-2024.

A la veille du scrutin, entre 45% et 48% des intentions de vote se concentrent sur les deux listes RN et LREM. Et l'élection devrait être à nouveau marquée par une forte abstention, malgré un sursaut de mobilisation anticipé depuis ces derniers jours par les instituts de sondage. Un succès du Rassemblement national serait perçu comme un désaveu pour Emmanuel Macron. Ce dernier n'a en effet cessé de dramatiser l'enjeu du scrutin et s'est investi personnellement dans la fin de campagne, malgré un résultat incertain.