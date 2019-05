Elections européennes: horaires d'ouverture et fermeture des bureaux de vote

Dès potron-minet les électeurs les plus matinée pour participer au vote pour élire les eurodéputés. Comme pour toutes les élections nationales, les bureaux de vote pour les élections européennes ouvriront leurs portes dimanche 26 à 8h du matin sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Les opérations de vote tout le long de la journée jusqu'à la fermeture des bureaux. C'est cet horaire qui diffère selon la localisation des bureaux. Si la majorité fermeront leurs portes à 18h, les électeurs des grandes villes comme Paris, Lille, Marseille ou encore Bordeaux pourront continuer à voter jusqu'à 20h comme le prévoit des arrêtés préfectoraux. En cas de doute sur l'horaire de fermeture de son bureau de vote, un simple coup de téléphone à la mairie de la commune concerné permet de la connaître.

A noter que si le scrutin des européennes aura lieu dimanche en France métropolitaine, il se déroule dès ce samedi dans une partie des territoires ultramarins (Saint-Pierre et Miquelon, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Polynésie française), ainsi que pour les Français habitant le continent américain, en raison du décalage horaire.

Lire aussi - Elections européennes: le vote a déjà commencé en France

Les élections européennes sont organisées du jeudi 23 au dimanche 26 dans les 28 pays de l'Union européenne. Les électeurs des différents pays sont appelés à élire 751 eurodéputés au total.

En France, quelque 47,1 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 331.000 ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE. Les électeurs français pourront choisir parmi les 34 listes en lice, un chiffre record, afin d'élire les 79 députés européens qui représenteront la France au Parlement européen pour la prochaine mandature 2019-2024.

A la veille du scrutin, entre 45% et 48% des intentions de vote se concentrent sur les deux listes RN et LREM. Et l'élection devrait être à nouveau marquée par une forte abstention, malgré un sursaut de mobilisation anticipé depuis ces derniers jours par les instituts de sondage. Un succès du Rassemblement national serait perçu comme un désaveu pour Emmanuel Macron. Ce dernier n'a en effet cessé de dramatiser l'enjeu du scrutin et s'est investi personnellement dans la fin de campagne, malgré un résultat incertain.