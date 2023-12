Dr Jérôme Marty sévèrement sanctionné par la chambre disciplinaire suite à la diffamation envers l’actrice Béatrice Rosen 

Le 16 décembre 2022, Madame Béatrice Rosen déposait plainte devant les juridictions contre le Dr. Marty suite à des propos dénigrants et diffamatoires à son encontre. Elle a obtenu justice le lundi 11 décembre 2023.

Le Dr. Jérôme Marty a écopé d'un blâme pour manquement aux obligations déontologiques. C’est ce que rapporte un communiqué de Me Thomas Bénage conseil de Madame Rosen, daté du 13 décembre 2023. La chambre disciplinaire de l’Ordre des Médecins a jugé que les obligations déontologiques s'imposent au Dr. Marty en vertu des dispositions de l'article R4127-3 du code de santé publique suite aux déclarations diffamatoires portées à l’endroit de Béatrice Rosen.

"C'est une décision majeure, car lors de la tenue des propos du Dr. Marty, de nombreux médias ont publié des articles sans même daigner m'appeler, prenant ainsi le parti du Dr Marty” nous a déclaré Béatice Rosen. Avant de conclure : “J'avais demandé des droits de réponses, en vain. Cette décision est donc pour moi mon droit de réponse aux médias qui ont relayé les propos diffamatoires du Dr. Marty."

Me Bénages, joint ce jour par France-Soir, précise :

“Le docteur Marty a déclaré pour sa défense qu’il n’était pas l’auteur du communiqué de presse visant Béatrice Rosen, arguant que ce communiqué émanait du conseil d’administration de son syndicat. La chambre disciplinaire a rejeté catégoriquement ce moyen de défense, considérant que Jérôme Marty étant le président du syndicat, il était responsable devant les juridictions ordinales des propos tenus.”

Il ajoute :

“La chambre disciplinaire souligne dès lors que l’on ne peut pas se cacher derrière une association professionnelle pour proférer des propos diffamatoires en toute impunité.” Maître Bénages souligne qu’il s’agit “d’une sanction particulièrement sévère car la chambre cisciplinaire ne s’est pas contentée d’infliger un simple avertissement au Dr. Marty.”

Jérôme Marty, qui tente de s’imposer comme une nouvelle figure du syndicalisme médical, n’hésite pas à outrepasser ses devoirs ordinaux “quoiqu’il en coûte” pour attirer l’attention. Il avait été identifié comme un des acteurs particulièrement odieux, vulgaires, actifs et agressifs lors de notre enquête sur la harcelosphère (épisode 1, épisode 2, épisode 3). N’ayant pas un langage approprié pour un médecin sur les réseaux sociaux, il n’hésite pas non plus à faire usage de prétextes fallacieux devant la juridiction ordinale.

Il n'est pas à une inversion accusatoire près, et ni le dernier à tenir un double discours. En outre, Il est l'auteur d'une saillie “antiscience” qui a fait le tour des réseaux sociaux, expliquant à propos de la vaccination Covid le 18 juin 2021 sur l'antenne de RMC, à l’occasion de l'émission Les Grandes gueules : “On a plus d’un milliard de gens qui ont été vaccinés, on a des milliers d’années de RECUL (?) sur ce vaccin, en fait.”

Il ne s’agit pas de la première plainte déposée contre le Dr. Marty qui les cumule, la dernière en date étant celle du Syndicat Liberté Santé, pour qui les prises de paroles de Jérôme Marty ont “participé à la création et au maintien d’un climat de peur chez les Français, et ont ainsi vicié leur consentement libre et éclairé.”

L’horizon juridique et ordinal du docteur Marty s’obscurcit. Le temps de l’inversion de tendances est-il enfin arrivé ?

Joint ce jour par e-mail, le Dr. Marty n’était pas disponible pour répondre.

Communiqué de Me Bénages avocat de Madame Rosen :