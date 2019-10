Vaccin contre la grippe : les pharmaciens pourront vacciner les personnes à risque

La campagne de vaccination contre la grippe de cet hiver 2019-2020 débute ce mardi 15 octobre. Avec une nouveauté à signaler cette année : la possibilité de se faire vacciner dans une pharmacie, sous certaines conditions.

Cette année, le vaccin contre le grippe contient deux souches de type A (la forme du virus la plus dangereuse) et deux souches de type B. Et, comme chaque année, pour les personnes âgées de plus de 65 ans, pour celles souffrant d’une pathologie chronique (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire) ou d’obésité morbide et pour les femmes enceintes , cette vaccination est hautement recommandée et prise en charge à 100% par la sécurité sociale.