La grande parade de l'Armada 2023 de Rouen s'est terminée ce dimanche

FÊTE MARITIME - Ce dimanche 18 juin se tenait la Grande parade de l'Armada de la liberté à Rouen, qui a clôturé la fête maritime commencée le jeudi 8. Cette édition 2023 a eu une grande affluence, les organisateurs ont annoncé que le nombre de visiteurs a dépassé celui de la précédente. La 7e édition, en 2019, avait cumulé plus de 5 millions de spectateurs.

Cet événement, fierté des Rouennais, a été créé par Jean Lecanuet, maire de Rouen de 1968 à 1993, qui eut cette idée pour animer et faire revivre les quais de Rouen laissés à abandon à cette époque. En 1989, il a décidé de faire venir les plus grands voiliers du monde pour le bicentenaire de la Révolution. Cela a été un tel succès que les bateaux du monde entier s'y retrouvent tous les 4 à 6 ans, dans cette même ville, pendant 10 jours avant de mettre les voiles et de repartir en naviguant sur la Seine. C'est le plus gros rassemblement de bateaux militaires et civils mondiaux.

Des visiteurs qui ont pu voir les 44 bateaux à quai, défiler sur les 120 km de berge et saluer les 7 000 marins présents avant de les voir quitter le port. Malgré les absences des grands bateaux tels que les trois grands navires russes ou encore celui du Brésil pour des raisons géopolitiques, les spectateurs ont pu admirer le vaisseau néerlandais "l'Atlantis", le navire français "Belem" ou encore le majestueux "Bima Suci", navire indonésien de 111 mètres de long.

À la fin de l’évènement, les organisateurs de l’Armada 2023 ont remercié les 500 bénévoles présents pour faire exister cette 8e édition. Il faudra attendre quatre ans pour voir le prochain évènement, l’Armada 2027.

La Nao Victoria, qui est la réplique du bateau de Magellan.

Le majestueux "Bima Suci", navire indonésien de 111 mètres de long.