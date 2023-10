Une vague d'aluminium s'échoue sur la place Vendôme jusqu'au 30 novembre

L'artiste plasticien suisse Urs Fischer a voulu arrêter le temps sur la place Vendôme. À l'occasion de la foire "Paris+ par Art Basel", il a fait installer une vague géante incrustée d'empreintes digitales, au croisement des boutiques de joailleries.

Mercredi, cette sculpture de cinq mètres de haut, entière faite d'aluminium, arrêtait les passants. "L'idée de départ vient d'une vague juste avant qu'elle se casse pour former une sorte de tube allongé et vide", explique le quinquagénaire, représenté par la galerie Gagosian. "C'est comme un mouvement qu'on aurait figé", dit-il. "J'ai travaillé avec des centaines de petits mouvements que j'ai sélectionnés, car j'aime l'énergie du mouvement et j'ai trouvé un moyen de la capturer", ajoute-t-il, en dressant un parallèle avec "l'enregistrement de quelques notes improvisées à la guitare".

Quant au motif de l'empreinte, Urs Fischer dit qu'il lui vient "du jazz". "Comme quelque chose qu'on laisse tel quel, en l'état, sans chercher à le rendre parfait" et qui nous rappelle que "nous ne sommes pas grand-chose" sur Terre, "face à des paysages grandioses" comme ceux de sa Suisse natale.

Comme le rapporte l'AFP, la sculpture fait partie d'un parcours gratuit "hors les murs" dans le cadre de la foire "Paris+ par Art Basel". Cette dernière a débuté mercredi au Grand Palais éphémère pour les professionnels, et se tiendra de vendredi à dimanche pour le grand public. Plus de 150 galeries venant d'une trentaine de pays sont présentes.

La vague, quant à elle, restera figée sur la place Vendôme jusqu'au 30 novembre.