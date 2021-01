Personnalités de 2021, les acteurs de la construction du « monde d’après »

En 2021, le monde aura besoin de se « réinventer » après une année noire en 2020. Et les prochains mois devraient voir émerger de nouveaux projets, portés par de grandes personnalités.

2021 s’annonce être une année riche, tant les efforts à déployer pour se relancer après cette pandémie mondiale sont innombrables. Des personnalités sont attendues dans les prochains mois pour incarner ce renouveau, même si … Quelles seront les personnalités marquantes de l’année 2021 ?

Donald Trump toujours sur le devant de la scène en 2021 !

Dénonçant les fraudes massives des démocrates, le président américain ne s’avoue pas vaincu, et Donald Trump fera partie des personnalités politiques de premier plan à suivre en 2021. Alors que Joe Biden appelle à une grande cérémonie de réconciliation le jour de son investiture, les soutiens de l’actuel président ont annoncé l’organisation d’une cérémonie virtuelle pour fêter la « deuxième investiture » du milliardaire. 300 000 Américains se sont déjà inscrits à en croire les journalistes de The Independent.

Une Française à la tête de la relance européenne

L’année 2020 aura mis à mal l’économie mondiale, et 2021 devrait consacrer l’interventionnisme des banques centrales. Pour l’Europe, c’est la Française Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui sera à la manœuvre, et elle ne devait pas manquer de tâches prioritaires à résoudre dans les semaines et les mois qui viennent.

De la voiture électrique au tourisme spatial, 2021 l’année d’Elon Musk ?

Depuis plusieurs années, Elon Musk reste une des personnalités les plus remarquées sur la scène internationale, et 2021 ne devrait pas marquer de rupture. Non seulement, le milliardaire américain entend conforter le nouveau statut de Tesla, la voiture électrique la plus vendue dans le monde, mais il a déjà souligné que 2021 marquerait le lancement de son booster Falcon Heavy. Space X devrait donc connaitre de nouvelles avancées significatives.

Emmanuel Macron, Marine le Pen, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, Yannick Jadot ? Le lancement de la campagne 2022.

2021 nous réservera, à n’en pas douter, son lot de surprises. En revanche, une certitude s’impose déjà. Dans les prochains mois, la campagne des présidentielles 2022 sera lancée, et les joutes politiques devraient occuper une bonne partie du paysage politique français. Revivra-t-on une cristallisation autour du duel Macron – Le Pen, ou un troisième acteur fera-t-il déjouer tout pronostic ? David Lisnard, très remarqué pour une tribune sur la folie bureaucratique française, comptera-t-il à droite ?