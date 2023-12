En Chine, une IA remporte un prix littéraire pour la première fois de l'Histoire

C'est une première mondiale. Avec "Le pays des souvenirs", une nouvelle de 6 000 signes entièrement rédigée grâce à l'intelligence artificielle (IA), un professeur de journalisme chinois a reçu le deuxième prix dans un concours d'écriture de science-fiction officiel.

Comme le rapporte le média ActuaLitté, c'est ni plus ni moins que 3h de travail et 66 "prompts" qu'a nécessité Shen Yang, professeur de journalisme et de communication à l'Université Tsinghua de Pékin, pour faire écrire sa nouvelle.

Dans un style kafkaïen, cette dernière raconte l'histoire de Li Xiao, une ancienne "ingénieure neuronale" qui a perdu sa mémoire et tente de la retrouver à travers le "pays des souvenirs".

Il l'a ensuite présentée pour le concours de science-fiction de la Jiangsu Science Writers Association. En concurrence avec 17 autres textes, il a remporté trois des six voix du jury et s'est ainsi hissé à la seconde place du classement. Parmi les jurés, un seul avait été préalablement informé que le texte avait été écrit grâce à l'IA, et seul autre s'en est aperçu à la lecture, trouvant que cela "manquait d'émotion".

Pour Shen Yang, c'est une petite victoire : "C'est la première fois qu'une IA remporte un prix littéraire dans l'histoire de la littérature et de l'intelligence artificielle." Aussi a-t-il déclaré vouloir partager sa méthode pour permettre à qui veut d'écrire avec l'IA.

Alors que les maisons d'édition (comme Amazon) sont d'ores et déjà submergées de textes "non humains", il se pourrait que cela ne soit qu'un début et que "le rapport au langage [...] s'appauvrisse encore plus avec le temps", comme le craint Fu Ruchu, une éditrice chinoise interrogée par ActuaLitté.